16 септември 2025, 07:44
Мила на народа - почитаме светицата, убита от роднини
Света Людмила Чешка   
Източник: iStock/GettyImages

Н а 16 септември Българската православна църква почита света Людмила, мъченица и първата християнска светиня, чиято вяра и добродетел остават пример за поколенията. Името Людмила идва от старославянските думи „люд“ (народ) и „мила“ (скъпа, любима), което означава „мила на народа“ или „обичана от хората“.

Света Людмила е живяла през IX в. и е известна като баба на княз Св. Вацлав (Вацлав Чешки), който по-късно също е канонизиран. Тя е чешка благородничка, омъжена за княз Борживой, и е сред първите християнки в Моравия и Чешката земя.

Людмила се отдава на християнската вяра, въпреки напрежението и конфликти в двора. Тя активно подкрепя разпространението на християнството сред народа и насърчава духовното възпитание на внука си Вацлав. Според летописите, заради ревността и завистта на определени роднини, Света Людмила е убита с престъпление чрез удушаване с воал. Мъченицата умира с вяра и прошка, оставяйки наследство на доброта и вяра.

Легенди за света Людмила

Една от най-известните легенди разказва, че след смъртта ѝ внукът ѝ, княз Вацлав, редовно се моли пред гроба ѝ, получавайки духовна подкрепа и пророчества за бъдещето на своя народ.

Друга легенда разказва за чудеса, станали на мястото на погребението ѝ – лекуване на болести и изпълняване на молитви. Тези истории я утвърждават като символ на майчина любов, защита и мъдрост.

Традиции и обичаи в България

В България 16 септември е известен като деня на Света Людмила. На този ден се спазват различни народни обичаи:

  • Молитви и посещения на църкви: Хората отиват на църква, палят свещи и се молят за здраве, семейно щастие и закрила на децата.
  • Приготвяне на сладки и хляб: Някои домакини приготвят специални печива, символ на благодарност и гостоприемство.
  • Пазене на здравето и доброто: Съществува вярване, че жените, родени на този ден, са закриляните от света Людмила и се радват на добър късмет и здраве.

Кой празнува имен ден?

На 16 септември имен ден празнуват всички, носещи името Людмила, както и производни като Люда, Лили, Лилиана, Милена, Мила. Това е ден, в който семействата и приятелите честитят, споделят подаръци и пожелания за здраве, щастие и благополучие.

празник имен ден православна църква
