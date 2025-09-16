Свят

Тръмп подписа указа за разполагане на Националната гвардия в Мемфис

Президентът на САЩ заяви, че тази операция ще бъде "повторение" на акцията, проведена във Вашингтон

16 септември 2025, 09:20
Тръмп подписа указа за разполагане на Националната гвардия в Мемфис
Източник: AP/БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп подписа президентски указ за разполагане на военнослужещи от Националната гвардия в град Мемфис, щата Тенеси, в рамките на кампанията си за борба срещу престъпността в големите американски градове, управлявани от представители на демократите, предаде Франс прес.

Тръмп праща националната гвардия и в Мемфис

Президентът на САЩ заяви, че тази операция ще бъде "повторение" на акцията, проведена във столицата Вашингтон, въпреки критиките на демократите, които го обвиняват в авторитаризъм и милитаризиране на въпросите на обществената сигурност.

Операцията в Мемфис "ще включва Националната гвардия, ФБР" и други федерални агенции, заяви Тръмп по време на церемония в Белия дом, обяснявайки решението си с "престъпността", която според него се вихри в този град.

"Вероятно след това ще се заемем с Чикаго", добави той, след като от няколко седмици е взел на прицел този голям управляван от демократи град.

Президентът републиканец твърди, че разполагането на Националната гвардия в столицата Вашингтон, а преди това и в Лос Анджелис, е помогнало на тези два града да се справят с престъпността сред имигрантите.

Мемфис е управляван от кмет демократ град с преобладаващо чернокожо население в щата Тенеси, който на свой ред се управлява от губернатор републиканец, посочва АФП.

Източник: Алексей Маргоевски, БТА    
Тръмп гвардия Мемфис
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 часа
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 часа
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 часа

