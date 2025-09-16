БезГранично: Топ 5 на университетите в Дания, всичко за студента

И скате да учите в европейска страна с висок стандарт на живот? Някъде зелено и чисто? Какво ще кажете да се придвижвате с велосипед до университета вместо да ползвате метро или автобус? Ако всичко това звучи привлекателно, обмислите да учите в Дания.

Разположена на входа между Северна и Западна Европа, Дания може и да е сравнително малка страна, но е водеща дестинация за обучение. Няколко университета в Дания са включени в световната класация на университетите QS World University Rankings.

Дания привлича студенти от цял свят. Страната предлага отлични възможности за обучение на английски език в широк кръг от престижни учебни заведения. Обучението е безплатно за швейцарски студенти и за всички граждани на Европейското икономическо пространство.

Исторически погледнато, Дания е била морска нация, а огромният арктически остров Гренландия все още е автономна територия, зависима от Дания. Уилям Шекспир, който никога не е посещавал страната, поставя най-известната си трагедия, „Хамлет“, сред интригите на датския кралски двор - със сигурност сте запознати с цитата "Има нещо гнило в Дания".

Въпреки че Дания и до днес запазва монархията си, датските кралски особи сега са символични фигури в рамките на конституционна демокрация.

Дания е социално прогресивна нация с дълга история на светски, демократични идеали като свобода на изразяване и равни права за всички граждани. Това включва и история на либерални мислители като философа Сьорен Киркегор и германския лекар Йохан Струензе, който става де факто регент на Дания.

Но въпреки това, да заминеш да учиш в чужда държава носи със себе си немалко трудности и притеснения.

Може би сте гимназист, родител или някой, който търси възможност да развие квалификациите си - в тази статия ще получите главната (но не цялата) важна информация за този преход.

В следващите редове ще научите кои са пет от най-добрите университети в Дания, както и кои са необходимите документи за кандидатстване и още няколко полезни съвета.

Открийте възможностите, които предлага образованието в Дания– и направете крачка към своето бъдеще!

Петте най-престижни университета в Дания

1.University of Copenhagen

Университетът в Копенхаген има кампус в центъра на процъфтяващата столица на Дания. Въпреки че много курсове в университета се преподават на датски език, курсове по английски също се предлагат както за бакалавърски, така и за магистърски степени в широк спектър от области, от експериментална медицина до теология.

Университетът е утвърден изследователски център, който принадлежи към престижния Международен алианс на изследователските университети, мрежа от изследователски интензивни институции, която включва и Йейлския университет.

Основан през 1479 г., университетът е привличал безброй влиятелни фигури, включително астронома Оле Рьомер, първия човек, измерил скоростта на светлината. Известни възпитаници включват и двама скорошни датски министър-председатели Ларс Льоке Расмусен и Хеле Торнинг-Шмид.

2.Aarhus University

Орхус е град на източното крайбрежие на датския полуостров Ютланд, а университетският кампус се намира в центъра на града. Освен че е водеща изследователска институция, Орхус е университет, известен със своите предмети по изкуства. Има повече от 60 курса, преподавани на английски език в Орхус както на бакалавърско, така и на следдипломно ниво. Датска програма за зелена карта позволява на чуждестранни студенти да останат в Дания до шест месеца след края на дипломата си, а Орхус има специална банка за работа, създадена, за да помогне на завършилите да намерят работа в своята област през това време.

3.Technical University of Denmark

Разположен на 15 километра северно от Копенхаген, Техническият университет на Дания (DTU) стои в челните редици на инженерните институции в целия европейски континент, след като се сля с пет други изследователски центъра през 2007 г. Бакалавърските курсове се преподават на датски или английски език, като степени като бакалавърска степен по общо инженерство се предлагат на английски език.

Магистърската програма с фокус върху модерното инженерство също се преподава изцяло на английски език. Университетът предлага курсове по разговорен датски език заедно със своите степени.

Лауреатът на Нобелова награда за литература Хенрик Понтопидан посещава университета, когато той все още е политехнически. През последните години сред присъстващите бяха Андреас Могенсен, първият датчанин, летял в космоса, и датският международен футболист Ебе Санд.

4.University of Southern Denmark

Университетът на Южна Дания помага на студентите да мислят критично и да развият умения за прехвърляне, които могат да се използват в много различни индустрии. Университетът има кампуси в няколко града в Дания, включително Одензе, Слагелсе, Колдинг, Есберг, Сьондерборг и Копенхаген.

5. Aalborg University

Университетът в Олборг постига един от най-високите си резултати за международната изследователска мрежа, благодарение на международните изследователски партньорства на университета. Той също така има висок резултат за съотношението на международните студенти, като над 12 процента от студентската популация на университета са международни студенти.

Въпреки че основният му кампус е в Олборг, университетът има кампуси и в Есберг и Копенхаген. Университетът предлага на студентите подход към обучението в реалния свят, подкрепен с изследвания от световна класа.

Кандидатстване

И така, избрали сте както висшето си учебно заведение, така и курса, който искате да изучавате? Сега е време да обмислите всички практически аспекти, като кандидатстването, необходимите документи и крайния срок за подаване на документи.

Първата стъпка е да разберете дали отговаряте на изискванията за прием.

Можете да кандидатствате за прием в бакалавърски програми, професионални бакалавърски програми и програми за професионална академична степен, ако изпълнявате три вида изисквания:

- Общи изисквания за прием

- Специфични изисквания за прием

- Езикови изисквания

Общи изисквания за прием

Вашата квалификация трябва да бъде на ниво, еквивалентно на датски сертификат за завършено средно образование. За програми за професионална академична степен (краткосрочни професионални висши образователни програми) може да е достатъчно сертификатът ви да бъде на ниво, еквивалентно на съответна датска професионална квалификация.

За определени професионални бакалавърски програми съответна професионална квалификация също може да бъде достатъчна. Проверете дали вашата квалификация отговаря на общите изисквания за прием тук.

Специфични изисквания за прием

Както кандидатите с датски квалификации, така и вие трябва да отговаряте на специфичните изисквания за прием, които се прилагат за конкретната учебна програма. Специфичните изисквания обикновено включват нивото на преминатите предмети, оценките, получени по отделните предмети, и общата средна оценка (среден успех).

Проверете конкретните изисквания за курса на уебсайта на университета. Ако не отговаряте на изискванията, може да имате възможност да вземете допълнителен курс, който ще ви направи допустим за прием, но имайте предвид, че тези курсове се предлагат само на датски език.

Езикови изисквания

Могат да се прилагат изисквания относно владеенето на датски или английски език. За програми, преподавани на датски, трябва да можете да докажете достатъчна устна и писмена владеене на датски език. Трябва да отговаряте на тези изисквания до началото на учебната програма.

Процесът на кандидатстване

Можете да кандидатствате за до 8 програми едновременно. Координираният прием (KOT) ще гарантира, че няма да получите повече от една оферта за учебно място (ако изобщо получите такава). Офертата ще бъде за програмата с най-висок приоритет.

За всяка програма, за която кандидатствате, трябва да изпратите страница с подпис. Тази страница ще бъде генерирана на www.optagelse.dk след като завършите дигиталното кандидатстване. Трябва да я разпечатате, да я подпишете и да я изпратите до висшето учебно заведение, което предлага програмата. Страницата съдържа идентификационен номер на кандидатурата, който е необходим на институцията, за да намери и изтегли вашето заявление от www.optagelse.dk. Ако кандидатствате за няколко програми в едно и също учебно заведение, ще трябва да изпратите няколко страници с подпис.

Крайните срокове за кандидатстване са 15 март, 12:00 ч. на обяд (CET) и 5 юли, 12:00 ч. на обяд (CET). На тези дати системата на Optagelse.dk затваря в 12:00 ч. на обяд (CET).

Видове университети в Дания

37-те висши учебни заведения в Дания могат да бъдат разделени на следните категории:

Държавни университети – В Дания има 8 публично финансирани университета с фокус върху научните изследвания. Сред тях са Copenhagen Business School, Aarhus University и Aalborg University.

Университетски колежи – В Дания университетският колеж е институция, която предлага курсове до ниво бакалавър, обикновено с акцент върху подготовката на студентите за конкретна професия. Има 8 такива институции в Дания, както частни, така и публично финансирани, включително Metropolitan University College, VIA University College и Danish School of Media and Journalism.

Колежи, школи и академии за изкуства – Тези специализирани институции се фокусират върху обучение в областта на изкуствата, като музика и филми, както и в архитектурата. В Дания има 9 такива институции, включително Aarhus School of Architecture, The National Film School of Denmark и Royal Danish Academy of Music.

Бизнес училища и академии – Тези 9 институции се фокусират върху обучение по бизнес дисциплини до ниво бакалавър и включват Business Academy Aarhus, Copenhagen Business Academy и Danish Academy of Business and Technology.

Освен това в Дания има три училища с фокус върху морски дисциплини, включително Aarhus School of Marine and Technical Engineering.

Жилищa

Първо проверете дали вашия университет не предлага общежития или директни процеси за кандидатстване чрез собствените си отдели или свързани организации. Частни жилища могат да бъдат намерени и чрез агенции като Housing Foundation Copenhagen (за Копенхаген) и уебсайтове като www.findhousingdenmark.com или www.kvikbolig.dk, въпреки че може да бъде конкурентен. Но повечето студенти живеят извън кампуса в жилища под наем, което може да е ефективен начин да се асимилирате по-лесно в средата и да създадете приятелска среда.

Имайте предвид, че може да бъде доста трудно да намерите настаняване в по-големите градове през август и септември.

Език на обучение

Въпреки че датският е официалният език на Дания, много датски университети предлагат курсове, преподавани на английски език. Например, Университетът в Копенхаген предлага над 50 магистърски програми на английски, докато Aalborg University предлага бакалавърски и магистърски програми, също на английски език.

Безопасност

Както и в други европейски държави, престъпленията като джебчийство и измами се срещат по-често в големите градове и туристическите райони, където чужденците често се превръщат в лесна мишена. С оглед на това е добре да спазвате стандартни мерки за сигурност и да внимавате с личните си вещи на обществени места.

Номерът за спешни обаждания в Дания е 112 (универсален европейски номер).

Българското посолство в Дания: +45 39 63 00 01