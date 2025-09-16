Любопитно

7 на пръв поглед „безобидни“ навика, които тайно увреждат мозъка ви

Ако искате да се освободите от лош навик, експертите препоръчват да промените средата си, за да избегнете провокиращи фактори

16 септември 2025, 06:45
Източник: iStock/Getty images

Н авиците са автоматизирани поведения, които извършваме почти несъзнателно. Когато започваме нов навик, именно префронталната кора поема управлението.

Префронталната кора (ПФК) е сгънатото сиво вещество в предната част на мозъка – своеобразен „изпълнителен център“, отговорен за функции от по-висок порядък като планиране, вземане на решения и решаване на проблеми.

„Когато префронталната кора е здрава и силна, тя може да помогне за насочването и контрола при изграждането на здравословни навици“, казва пред The Post д-р Даниел Амен, психиатър с двойна сертификация и изследовател в областта на мозъчната образна диагностика в Калифорния.

„Когато е отслабена, импулсите ви могат да вземат връх, което води до оформянето на вредни навици. А веднъж изградени, и добрите, и лошите навици изискват еднакво усилие, за да бъдат поддържани.“

Ако искате да се освободите от лош навик, експертите препоръчват да промените средата си, за да избегнете провокиращи фактори, да търсите здравословни алтернативи и да проявявате самосъстрадание, когато се подхлъзнете.

Според д-р Амен има седем на пръв поглед „невинни“ навика, които всъщност тихо увреждат мозъка.

1. Прекалено обвързване със себе си

Няма нужда да казвате „да“ на всичко. Амен съветва да се научите да отговаряте: „Трябва да помисля за това.“

2. Жонглиране с твърде много отговорности

Източник: IStock

Многозадачността може да увреди концентрацията, паметта и способността за вземане на решения.

„Това също повишава нивата на стрес и тревожност“, предупреждава Амен. Той препоръчва да ограничите разсейванията и да се фокусирате върху една задача в даден момент.

3. Консумация на храни, свързани с преждевременна смърт

Изследвания сочат, че ултрапреработените храни – като чипс, сладки бисквити и сладолед – формират до 70% от американската диета. Те са свързани с редица здравословни проблеми: затлъстяване, диабет тип 2, някои видове рак, депресия, тревожност и дори преждевременна смърт.

„Не забравяйте – нездравословната храна не е награда, а наказание“, подчертава Амен. „Хранете се с неща, които обичате – и които ви обичат.“

Източник: iStock/Getty Images

4. Заседнал начин на живот

„Този тип поведение намалява кръвотока към мозъка“, обяснява Амен.

„При мозъчните сканирания ниският кръвен поток е свързан с по-висок риск от депресия и ADHD, а също така е образен предиктор №1 за болестта на Алцхаймер.“

Физическата активност подобрява кръвообращението, настроението и концентрацията.

5. Използване на токсични продукти за лична хигиена

Продукти, съдържащи парабени, фталати или вещества, отделящи формалдехид, могат да повлияят на хормоналния баланс и да предизвикат умора, депресия, мозъчна мъгла, симптоми, подобни на ADHD, или дори по-сериозни състояния.

„Проверете козметиката си с приложения като Think Dirty и изхвърлете токсичните продукти“, съветва Амен.

6. Застой в една и съща рутина

„Когато спреш да учиш, мозъкът ти започва да умира“, категоричен е Амен.

Затова се стремете редовно да придобивате нови знания и умения – това поддържа мозъка и паметта в добра форма.

7. Рискови дейности, които увеличават опасността от травми на главата

Около 3,3% от възрастните и 2,2% от децата в САЩ са преживели травматично мозъчно увреждане през последната година, показва проучване от 2025 г.

Амен препоръчва винаги да носите каска при каране на колело, да използвате парапета по стълбите и да не пишете съобщения, докато шофирате.

„Дори леките удари по главата могат да доведат до проблеми с психичното здраве – тревожност, депресия, мозъчна мъгла, раздразнителност и отслабена памет“, предупреждава той.

Източник: nypost.com    
