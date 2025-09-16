Свят

За клевета и обида: Тръмп завежда дело срещу New York Times на стойност $15 млрд.

Президентът на САЩ обвини вестника, че лъже за него, семейството му и бизнеса му

16 септември 2025, 07:39
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще заведе дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник New York Times, предаде Reuters.

"Днес имам голямата чест да заведа дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник New York Times, заяви Тръмп в публикация в Truth Social.

Делото ще бъде заведено във Флорида, съобщи Тръмп, без да дава повече подробности по случая.

New York Times не e отговорил на искането за коментар по темата на Reuters.

Тръмп обвини вестника, че лъже за него, семейството му и бизнеса му.

Източник: БТА/Reuters    
