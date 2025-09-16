За клевета и обида: Тръмп завежда дело срещу New York Times на стойност $15 млрд.

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще заведе дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник New York Times, предаде Reuters.
"Днес имам голямата чест да заведа дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник New York Times, заяви Тръмп в публикация в Truth Social.
Делото ще бъде заведено във Флорида, съобщи Тръмп, без да дава повече подробности по случая.
New York Times не e отговорил на искането за коментар по темата на Reuters.
Тръмп обвини вестника, че лъже за него, семейството му и бизнеса му.