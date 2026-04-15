Отрицателни са пробите за алкохол и дрога на 14-годишната, возила двама върху таван на кола

О трицателни са пробите за алкохол и дрога на 14-годишното момиче, което било зад волана на автомобил, на чийто таван се возели двама 18-годишни младежи. Двамата млади мъже паднали и получили наранявания, когато шофьорката рязко подала газ. Инцидентът е станал на 13 април в покрайнините на град Генерал Тошево.

Опасна игра: 14-годишно момиче без книжка вози младежи върху тавана на кола в Генерал Тошево

"ПТП-то е станало около 21:30 ч. на околовръстния път в покрайнините на града. Автомобилът е собственост на едно от момчетата, които са се возели на тавана му. При движение те са паднали върху пътното платно, вероятно вследствие на рязко подаване на газ от страна на водачката. Едното момче е с охлузни рани по крака, а другото - с комоцио и е настанено в отделението по неврохирургия, без опасност за живота". Това обясни в „Здравей, България” инспектор Станимир Стоев от сектор "Пътна полиция" при ОДМВР – Добрич, пише NOVA.

По думите му двамата пострадали са изпаднали в задната страна на колата - върху пътното платно.14-годишното момиче е изпробвана за алкохол и дрога в присъствието на родител. Пробите ѝ са отрицателни.

"Нямаме данни дали девойката е управлявала автомобил и преди. Но подобни действия са изключително опасни - липсата на умения може да доведе до тежки последици. В случая по-скоро късметът е предотвратил по-сериозен инцидент", подчерта Стоев.

Той обясни, че в такива ситуации отговорността носи собственикът на автомобила, който го е предоставил на неправоспособно лице. "Всеки собственик е длъжен да допуска управление само от правоспособни водачи. По техни думи са се качили на покрива, за да изпитат по-голямо усещане за забавление. Не са взети кръвни проби на двамата младежи, защото такава не е необходима", заяви униформеният.