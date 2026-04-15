Отрицателни са пробите за алкохол и дрога на 14-годишната, возила двама върху таван на кола

Двамата млади мъже паднали и получили наранявания, когато шофьорката рязко подала газ

15 април 2026, 08:45
Дечев: Имаме информация, че се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове

Дечев: Имаме информация, че се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове
Спад на сделките с имоти след бума на продажби през миналата година

Спад на сделките с имоти след бума на продажби през миналата година
Емил Дечев: Камионът на

Емил Дечев: Камионът на "Хемус" може да е политическа провокация
Започва активният сезон за защита от градушки, България разполага с близо 16 000 ракети

Започва активният сезон за защита от градушки, България разполага с близо 16 000 ракети
Динамична сряда: От гъсти мъгли сутринта до 21 градуса следобед

Динамична сряда: От гъсти мъгли сутринта до 21 градуса следобед
Тирът от „Витиня“ е изправен, разследват умишлен саботаж

Тирът от „Витиня“ е изправен, разследват умишлен саботаж
Двете деца от Ямбол вече са заедно в приемно семейство

Двете деца от Ямбол вече са заедно в приемно семейство
Дерогацията за

Дерогацията за "Нефтохим Бургас" е удължена до 29 октомври

О трицателни са пробите за алкохол и дрога на 14-годишното момиче, което било зад волана на автомобил, на чийто таван се возели двама 18-годишни младежи. Двамата млади мъже паднали и получили наранявания, когато шофьорката рязко подала газ. Инцидентът е станал на 13 април в покрайнините на град Генерал Тошево.

Опасна игра: 14-годишно момиче без книжка вози младежи върху тавана на кола в Генерал Тошево

"ПТП-то е станало около 21:30 ч. на околовръстния път в покрайнините на града. Автомобилът е собственост на едно от момчетата, които са се возели на тавана му. При движение те са паднали върху пътното платно, вероятно вследствие на рязко подаване на газ от страна на водачката. Едното момче е с охлузни рани по крака, а другото - с комоцио и е настанено в отделението по неврохирургия, без опасност за живота". Това обясни в „Здравей, България” инспектор Станимир Стоев от сектор "Пътна полиция" при ОДМВР – Добрич, пише NOVA.

По думите му двамата пострадали са изпаднали в задната страна на колата - върху пътното платно.14-годишното момиче е изпробвана за алкохол и дрога в присъствието на родител. Пробите ѝ са отрицателни.

"Нямаме данни дали девойката е управлявала автомобил и преди. Но подобни действия са изключително опасни - липсата на умения може да доведе до тежки последици. В случая по-скоро късметът е предотвратил по-сериозен инцидент", подчерта Стоев. 

Той обясни, че в такива ситуации отговорността носи собственикът на автомобила, който го е предоставил на неправоспособно лице. "Всеки собственик е длъжен да допуска управление само от правоспособни водачи. По техни думи са се качили на покрива, за да изпитат по-голямо усещане за забавление. Не са взети кръвни проби на двамата младежи, защото такава не е необходима", заяви униформеният. 

Руски хакери компрометирали имейли на украински прокурори и служители в България

Руски хакери компрометирали имейли на украински прокурори и служители в България

Ядреният план на Доналд Тръмп за Марс

Ядреният план на Доналд Тръмп за Марс

Дечев: Имаме информация, че се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове

Дечев: Имаме информация, че се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове

„Ако не се бях намесил, щяхте да наричате всички там „сър“ – Тръмп за войната с Иран

„Ако не се бях намесил, щяхте да наричате всички там „сър“ – Тръмп за войната с Иран

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Защо котките са толкова гъвкави

Защо котките са толкова гъвкави

dogsandcats.bg
15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност
Ексклузивно

15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност

Преди 3 часа
Светла сряда е, какво повелява традицията
Ексклузивно

Светла сряда е, какво повелява традицията

Преди 2 часа
Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?
Ексклузивно

Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?

Преди 2 часа
Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?
Ексклузивно

Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?

Преди 3 часа
Исторически пробив: Ливан и Израел в първи преки преговори от три десетилетия

Свят Преди 3 минути

След 30 години мълчание: Израел и Ливан седнаха на масата за преговори във Вашингтон

<p>Слънцето ще плаща сметките ви&nbsp;-&nbsp;енергийна схема с безплатен ток шокира потребителите във&nbsp;Великобритания</p>

Великобритания въвежда стимули за използване на електроенергия при излишък от възобновяеми източници

Свят Преди 14 минути

Новата схема стимулира домакинствата да използват електроуреди в периоди на високо производство от възобновяеми източници

Кралица Елизабет II с президента на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания

Книга разкрива: Елизабет II тайно се подигравала на Мелания Тръмп и Нанси Рейгън

Любопитно Преди 44 минути

Лападатов от Hell’s Kitchen: Сънувах, че ще отпадна още предната вечер! (ВИДЕО)

Лападатов от Hell’s Kitchen: Сънувах, че ще отпадна още предната вечер! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 46 минути

Лападатов споделя, че участието му не е било случайно - цели три години е преследвал тази цел и не се е отказвал, докато не я постигне

Шофьор с 2 месеца стаж катастрофира, загина 17-годишен

Шофьор с 2 месеца стаж катастрофира, загина 17-годишен

България Преди 52 минути

Пробата за алкохол на водача е отрицателна

Снимката е илюстративна

Малък самолет се разби в Германия, двама са загинали

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал недалеч от Кьолн

Всичко за скритото съкровище на Гуджарат

Всичко за скритото съкровище на Гуджарат

Свят Преди 1 час

В Индия „Лиари“ се отнася до сезонна река, разположена в Гуджарат

Мъж загина при пожар във Варна

Мъж загина при пожар във Варна

България Преди 1 час

САЩ ликвидираха четирима души при нов удар по лодка на наркотрафиканти

САЩ нанесе удар в Тихия океан, убити са четирима души.

Свят Преди 2 часа

Сергей Лавров и Си Цзинпин

Лавров: Русия и Китай са стабилизатор в свят, който не иска турбуленции

Свят Преди 2 часа

Руският външен министър Сергей Лавров се срещна с президента на Китай Си Цзинпин в столицата Пекин

САЩ няма да подновят облекчаването на санкциите върху иранския петрол

САЩ няма да подновят облекчаването на санкциите върху иранския петрол

Свят Преди 2 часа

Първоначалното разрешение покриваше доставката и продажбата на ирански петрол и нефтени продукти, натоварени на кораби преди 20 март, и беше в сила до 19 април

<p>Тръмп иска &quot;грандиозна сделка&quot; с Иран</p>

Ванс: Примирието с Иран се спазва, Тръмп иска "грандиозна сделка"

Свят Преди 3 часа

Според вицепрезидена на САЩ в хода на състоялите се в края на миналата седмица преговори в Пакистан е бил постигнат "огромен напредък"

Нова автобусна линия в София тръгва от днес

Нова автобусна линия в София тръгва от днес

България Преди 3 часа

Тя ще свързва метростанция „Красно село“ с района на Боянската църква

<p>Стачката на Lufthansa отменя 12 полета от и до&nbsp;София</p>

Стачката на Lufthansa отменя 12 полета от и до летище „Васил Левски“ – София

Свят Преди 3 часа

Снимката е илюстративна

Накратко: Германия с нови правила за мъжете – разрешение за престой в чужбина и задължителни въпросници

Свят Преди 3 часа

Нова клауза в германското законодателство, засягаща военната политика, предизвика вълна от коментари и дебати в Европа. Страната предприема решителни стъпки за радикално увеличаване на своята армия и резерв, подготвяйки се за променената среда на сигурност на континента

Добродушният Лападатов напусна Hell’s Kitchen

Добродушният Лападатов напусна Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 11 часа

Той даде ексклузивно интервю в подкаста “Кухнята след Ада”

Всичко от днес

От мрежата

Скритият риск във високата трева, който повечето собственици на кучета пренебрегват

dogsandcats.bg

Етапи на бременност при котките

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Камен Донев: Смехът като урок по живот

Edna.bg

От червения килим до детската площадка: новият живот на Робърт де Ниро

Edna.bg

"Златно" момиче показа бременно коремче, чака второ дете

Gong.bg

Изигралият Гунди вдигна потника и побърка фенките

Gong.bg

Емил Дечев: Камионът, запушил тунел на „Хемус“, е собственост на партиен активист и бивш член на СИК

Nova.bg

От „мутри“ до „еничари“: Как езикът на омразата превзе парламента (2021–2025 г.)

Nova.bg