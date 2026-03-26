Историческа среща в Пхенян: Лукашенко и Ким Чен-ун подписаха договор за приятелство

С еверна Корея и Беларус подписаха днес в Пхенян споразумение за сътрудничество и приятелство, според Беларуската държавна агенция БЕЛТА и Франс прес.

"Беларуският президент Александър Лукашенко и Ким Чен-ун, председател на Държавния съвет на Корейската народнодемократична република, подписаха договор за приятелство и сътрудничество", съобщи БЕЛТА.

Подписването на документа е резултат от официалните преговори между лидерите на Беларус и КНДР.

Александър Лукашенко определи този документ като фундаментален, тъй като в него са ясно и открито изложени целите и принципите на сътрудничеството между двете страни, а също така са определени институционалните рамки на бъдещите взаимоизгодни процеси.

"Новият междудържавен договор ще бъде правната основа, която в бъдеще ще гарантира стабилното развитие на двустранните отношения", заяви от своя страна Ким.

Както беше съобщено по-рано, министърът на външните работи на Беларус Максим Риженков обясни пред журналисти, че този договор е основополагащ документ, който ще позволи по-активно развитие на отношенията между Минск и Пхенян.

"И въз основа на този договор вече ще развиваме контактите по веригата на отрасловите министерства и ведомства", добави външният министър.

В резултат на всестранното и постепенно развитие отношенията между Беларус и КНДР преминават в принципно нов етап, заяви президентът на Беларус Александър Лукашенко на 26 март по време на преговорите с председателя Ким.

As I suspected, day one of Lukashenko's Pyongyang visit was for ceremonies and festivities, while day two (happening now) is for official business.



In addition to the new Treaty of Friendship and Cooperation that Lukashenko and Kim Jong Un are expected to sign, Belarusian... pic.twitter.com/cN18yLdGNr — Michael MacArthur Bosack (@MikeBosack) March 26, 2026

Главата на беларуската държава преди всичко благодари на лидера на КНДР за поканата да посети страната и за сърдечния прием, като специално отбеляза, че това е първото му посещение в Северна Корея. Президентът обърна внимание и на историческите прилики между Минск и Пхенян, които бяха силно разрушени, практически изтрити от лицето на земята в резултат на военни действия, а след това беше извършена мащабна работа по възстановяването на тези градове.

"Като човек, който вече е видял всичко на този свят, мога да ви кажа приятелски: вашата страна очаква велико бъдеще с този трудолюбив и дисциплиниран народ. И второто, което видях: вие умеете да правите всичко и го правите така, както никой друг", увери Александър Лукашенко.

Държавният глава отбеляза, че въпреки географската отдалеченост, беларуският и корейският народ са сближени от общи интереси – патриотизъм, съхранение на историческата памет и дълбоко уважение към по-старото поколение.