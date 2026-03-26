Историческа среща в Пхенян: Лукашенко и Ким Чен-ун подписаха договор за приятелство

С еверна Корея и Беларус подписаха днес в Пхенян споразумение за сътрудничество и приятелство, според Беларуската държавна агенция БЕЛТА и Франс прес.
"Беларуският президент Александър Лукашенко и Ким Чен-ун, председател на Държавния съвет на Корейската народнодемократична република, подписаха договор за приятелство и сътрудничество", съобщи БЕЛТА.
Подписването на документа е резултат от официалните преговори между лидерите на Беларус и КНДР.
Александър Лукашенко определи този документ като фундаментален, тъй като в него са ясно и открито изложени целите и принципите на сътрудничеството между двете страни, а също така са определени институционалните рамки на бъдещите взаимоизгодни процеси.
"Новият междудържавен договор ще бъде правната основа, която в бъдеще ще гарантира стабилното развитие на двустранните отношения", заяви от своя страна Ким.
Както беше съобщено по-рано, министърът на външните работи на Беларус Максим Риженков обясни пред журналисти, че този договор е основополагащ документ, който ще позволи по-активно развитие на отношенията между Минск и Пхенян.
"И въз основа на този договор вече ще развиваме контактите по веригата на отрасловите министерства и ведомства", добави външният министър.
В резултат на всестранното и постепенно развитие отношенията между Беларус и КНДР преминават в принципно нов етап, заяви президентът на Беларус Александър Лукашенко на 26 март по време на преговорите с председателя Ким.
Главата на беларуската държава преди всичко благодари на лидера на КНДР за поканата да посети страната и за сърдечния прием, като специално отбеляза, че това е първото му посещение в Северна Корея. Президентът обърна внимание и на историческите прилики между Минск и Пхенян, които бяха силно разрушени, практически изтрити от лицето на земята в резултат на военни действия, а след това беше извършена мащабна работа по възстановяването на тези градове.
"Като човек, който вече е видял всичко на този свят, мога да ви кажа приятелски: вашата страна очаква велико бъдеще с този трудолюбив и дисциплиниран народ. И второто, което видях: вие умеете да правите всичко и го правите така, както никой друг", увери Александър Лукашенко.
Държавният глава отбеляза, че въпреки географската отдалеченост, беларуският и корейският народ са сближени от общи интереси – патриотизъм, съхранение на историческата памет и дълбоко уважение към по-старото поколение.