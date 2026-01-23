Технологии

TikTok вече има американска версия и се спаси от забрана

Продължителната сага за бъдещето на TikTok в САЩ намери решение чрез сделка, която включва участие на водещи американски компании и инвеститори и създаване на местна версия на приложението, която ще е с независима инфраструктура

Мартин Дешев

23 януари 2026, 11:40
TikTok вече има американска версия и се спаси от забрана
Източник: Getty Images

С лед дълга и оспорвана регулаторна битка, TikTok финализира сделка, за да запази операциите си в САЩ. Компанията формира съвместно предприятие с мажоритарен американски контрол, което отговаря на опасенията за националната сигурност на американските законодатели.

Сделката идва след години на политически натиск, променящи се заповеди и законодателни срокове, които заплашваха да забранят популярното приложение за кратки видеоклипове, използвано от повече от 200 милиона американци, съобщават New York Times, Axios, Bloomberg, Financial Times.

Съгласно новата структура, новосъздадена компания, TikTok USDS Joint Venture LLC, ще поеме ключови аспекти на бизнеса на платформата в САЩ. Това включва защита на данните, надзор на алгоритмите, модериране на съдържание и предпазни мерки за киберсигурност. Предприятието ще бъде мажоритарно притежавано от консорциум от американски и глобални инвеститори, включително Oracle, компанията за частни капиталови инвестиции Silver Lake и инвестиционната фирма MGX от Абу Даби, които колективно държат приблизително 80% от новото дружество. Ролята на Oracle е особено важна. Тя не само ще съхранява всички потребителски данни от САЩ в своя защитен облак, но и ще контролира „сигурността на алгоритмите“ на платформата. 

Започва битка срещу AI "плява", заливаща интернет

ByteDance, компанията майка на TikTok, ще запази миноритарен дял от 19,9%, малко под прага, определен от американското законодателство, който изисква компаниите с чуждестранен контрол да се откажат от мажоритарния контрол върху критични операции с данни, за да останат в страната.

Ръководството на новата фирма е в американски ръце. Адам Пресър, преди това ръководител на операциите, доверието и безопасността на TikTok, е назначен за главен изпълнителен директор, докато глобалният изпълнителен директор на TikTok, Шу Чу, ще бъде член на борда на американската организация. Бордът, в който мнозинството са американци и новият управленски екип са ключови части от „гаранциите за национална сигурност“, за които поддръжниците твърдят, че ще изолират потребителските данни и решенията за алгоритмите в САЩ от влияние от страна на Пекин.

Функции за Gemini за Android, които не използваме

Защо Google предизвика "код червено" в OpenAI

Най-противоречивият аспект на сделката е свързан с „тайната съставка“ на приложението – алгоритъма за препоръки. Съгласно новата рамка, ByteDance ще предостави под наем копие на алгоритъма на американската компания. Този алгоритъм трябва да бъде преобучен, тестван и актуализиран върху данни от американски потребители в облачната среда на Oracle.

Това „квалифицирано отчуждаване“ има за цел да гарантира, че съдържанието, предоставяно на американски тийнейджъри и бизнеси, не може да бъде манипулирано от чуждестранни интереси. Седем-членен, предимно американски съвет на директорите, включително експерти по киберсигурност и национална сигурност, ще осигурява непрекъснат надзор.

Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика и за всички в ежедневието

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

За обикновените потребители сделката означава, че TikTok ще продължи да работи в САЩ без прекъсване, но под по-строг надзор върху съхранението на данни и управлението на алгоритмите. За потребителите в останалите държави по света засега няма други промени. TikTok продължава да работи по същия начин, под собствеността на Byte Dance.

Редактор: Мартин Дешев
TikTok социална мрежа САЩ лични данни киберсигурност технологии
