Издирван от Интерпол трафикант на човешки органи е арестуван в Русия

40-годишният Борис Волфман е обвинен, че е ръководил международна мрежа за незаконни трансплантации от Коста Рика до Косово

6 октомври 2025, 12:57
Източник: iStock

И звестен трафикант на човешки органи, издирван от Интерпол, е бил задържан в Русия, предаде Metro

40-годишният Борис Волфман е арестуван на летището във Внуково, Москва, по подозрение, че е доставял човешки органи на нелегална клиника в Прищина, Косово.

По информация на медиите, гражданинът на Украйна и Израел може да получи до 15 години затвор, след като е бил депортиран от Турция.

Волфман е обвинен, че е ръководил международна мрежа за трафик на органи, обхващаща територии от Коста Рика до Косово.

Той открито е рекламирал услугите си, обещавайки на нуждаещи се от трансплантация на бъбрек, сърце или черен дроб възможност да заобиколят дългите листи на чакащи.

„Това е Божие дело“, твърдял Волфман, като компанията му носела името „В името на небето“.

Мъжът, известен със своя луксозен начин на живот, многократно е бил обвиняван, че плаща символични суми за органи, които след това продава за огромни печалби. Той обаче отрича да е извършвал незаконна дейност.

Според разследванията неговите клиенти били от САЩ, Канада, Израел и Германия, като някои от тях плащали до 150 000 британски паунда за здрав бъбрек.

Органите били осигурявани от бежанци и бедни хора от Русия, Беларус, Казахстан, Киргизстан и Молдова, твърдят източници.

Волфман вече е бил задържан в Турция по подозрение, че се опитва да набавя органи от сирийски бежанци, за да ги продава на заможни клиенти. Той е бил арестуван и в албанската столица Тирана, както и в Израел.

В предишни полицейски доклади Волфман е описван като „самоуверен, сериозен и убедителен“, с „пронизващи сини очи, черна коса и отличителна татуировка, покриваща дясното му рамо“.

Последният му арест, извършен тази седмица, е резултат от дългогодишно разследване на руските власти, започнало преди близо две десетилетия.

„Той беше издирван от руските правоохранителни органи по обвинения в трафик на хора в рамките на организирана престъпна група и умишлено причиняване на тежка телесна повреда“, заяви генерал-майор Ирина Волк от Министерството на вътрешните работи в Москва.

„Според разследването между 2006 и 2008 г. заподозреният е бил член на транснационална престъпна група, занимаваща се с трафик на хора с цел отстраняване на жизненоважни органи, използвани в нелегалната индустрия за трансплантации. Той и съучастниците му са злоупотребили с доверието на няколко руски граждани, като са ги убедили да пътуват до Косово и срещу заплащане да се подложат на операции за премахване на бъбреците им. В резултат на тези незаконни процедури в частна клиника в Прищина, донорите са получили тежки телесни увреждания.“

Волфман е бил задържан след международна операция на Интерпол, която е довела до установяване на местонахождението му в Турция.

„Благодарение на съвместните действия между руското бюро на Интерпол и чуждестранните партньори, издирваният беше депортиран от Турция. След пристигането си от Истанбул в Москва той беше арестуван от руските власти“, съобщиха от МВР.

През последните години Волфман се е занимавал с износ на рапично олио от турски производители за израелска верига супермаркети, както и с доставка на цитрусови плодове от Турция за Израел. Той притежава и пакетираща фабрика в Турция.

В предишни интервюта Волфман е казвал:

В нашата компания нямаме никакъв контакт с органите… Всичко, което можем да направим, е да задължим клиента да се увери, че няма незаконни действия. Ако някой реши да наруши закона — това е между него и закона.“

Катастрофа между коли на енергото и сметосъбираща фирма в Хасково, двама са пострадали

Катастрофа между коли на енергото и сметосъбираща фирма в Хасково, двама са пострадали

България Преди 14 минути

Инцидентът е станал на 3 октомври на кръстовището между ул. „Хасковска“ и „Васил Априлов“

Хиляди са без ток след украинска атака в руската Белгородска област

Хиляди са без ток след украинска атака в руската Белгородска област

Свят Преди 45 минути

Възстановено е електроподаването към 34 000 потребители

Мелания Тръмп в стил „Топ Гън“: Първата дама впечатли с кожено яке във военноморска база

Мелания Тръмп в стил „Топ Гън“: Първата дама впечатли с кожено яке във военноморска база

Любопитно Преди 1 час

55-годишната Мелания избра за събитието кафяво кожено бомбър яке, комбинирано с бяла риза с яка и тъмни дънки

Откриха обгоряло тяло на мъж в разградско село

Откриха обгоряло тяло на мъж в разградско село

България Преди 1 час

Сигналът е подаден около 15.00 часа на 5 октомври

Мечка се появи в центъра на село Бръщен

Мечка се появи в центъра на село Бръщен

България Преди 1 час

Жителите са силно притеснени, след като камерите заснеха мечката в селото

Простреляха непълнолетно момиче с ловна пушка край Търговище

Простреляха непълнолетно момиче с ловна пушка край Търговище

България Преди 1 час

Инцидентът е станал на 3 октомври около 22:15 часа в жилище в Попово, има задържан

Ейми Шумър шокира Холивуд с драстична трансформация

Ейми Шумър шокира Холивуд с драстична трансформация

Свят Преди 1 час

Актрисата свали 13 килограма с Mounjaro

<p>Заместник-кмет&nbsp;на Плевен&nbsp;става управител на ВиК</p>

Заместник-кметът на Плевен Калоян Къдрийски става управител на ВиК

България Преди 1 час

Решението е инж. Климент Тодоров да бъде освободен от длъжността, тъй като е налице неспособност за справяне с динамичната среда през изминалите месеци

QA инженерството отблизо: Какви умения и познания изисква

QA инженерството отблизо: Какви умения и познания изисква

Технологии Преди 1 час

Все по-важно става не просто владеенето на конкретни инструменти за тестване, а разбирането на целия процес по осигуряване на качеството в софтуерните среди

Джордан Бардела

Жордан Бардела призова Макрон да разпусне френския парламент

Свят Преди 1 час

Председателят на Националния сбор (НС) Жордан Бардела призова президента Еманюел Макрон да разпусне Националната асамблея след оставката на министър-председателя Себастиен Лекорню

Община Царево призовава: Напуснете домовете си до четвъртък заради опасност

Община Царево призовава: Напуснете домовете си до четвъртък заради опасност

България Преди 2 часа

За хората, които не разполагат с възможност за самостоятелно настаняване, общината предлага съдействие чрез предоставяне на временен подслон

Циклонът "Барбара" връхлетя Гърция: Проливни дъждове и бури в страната

Циклонът "Барбара" връхлетя Гърция: Проливни дъждове и бури в страната

Свят Преди 2 часа

Бурите ще бъдат интензивни в Тракия, Източна Македония и островите в Източно Егейско море

Милионер от лотарията прекали с купоните и влезе в болница

Милионер от лотарията прекали с купоните и влезе в болница

Свят Преди 2 часа

"Загубих структурата на живота си и ежедневния ритъм… беше пълно откъсване от живота, който живеех“

Чети повече/Слушай повече!

Чети повече/Слушай повече!

Любопитно Преди 2 часа

За книгите, като разказани истории на глас…

Сарафов е домакин на среща на обвинители от Балканите в София

Сарафов е домакин на среща на обвинители от Балканите в София

България Преди 2 часа

"Подложени сме на най-силното хибридно въздействие в момента", заяви премиерът Росен Желязков в началото събитието

Балони с контрабандни цигари затвориха летище Вилнюс за часове

Балони с контрабандни цигари затвориха летище Вилнюс за часове

Свят Преди 2 часа

Бяха отложени 30 полета, засягащи около 6000 пътници

