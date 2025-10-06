Издирван от Интерпол трафикант на човешки органи е арестуван в Русия

И звестен трафикант на човешки органи, издирван от Интерпол, е бил задържан в Русия, предаде Metro.

40-годишният Борис Волфман е арестуван на летището във Внуково, Москва, по подозрение, че е доставял човешки органи на нелегална клиника в Прищина, Косово.

По информация на медиите, гражданинът на Украйна и Израел може да получи до 15 години затвор, след като е бил депортиран от Турция.

🇷🇺 Russian authorities arrest Boris Volfman, suspected of running an international organ trafficking network linked to a former clinic in 🇽🇰 Kosovo.



He was on INTERPOL’s wanted list. pic.twitter.com/FzapJWMK5n — Kosovo Update (@Kosovo_Update) October 5, 2025

Волфман е обвинен, че е ръководил международна мрежа за трафик на органи, обхващаща територии от Коста Рика до Косово.

Той открито е рекламирал услугите си, обещавайки на нуждаещи се от трансплантация на бъбрек, сърце или черен дроб възможност да заобиколят дългите листи на чакащи.

🔥 BUSTED: Organ Trafficker Who Sold Russian Kidneys in Kosovo Snatched in Moscow



Boris Wolfman arrested after deportation from Türkiye. Ran a black market ring harvesting Russian kidneys in Kosovo, selling them to rich Israelis and Germans. pic.twitter.com/Tu4gAXKpHT — EsLevdB© (@Polkadot51) October 4, 2025

„Това е Божие дело“, твърдял Волфман, като компанията му носела името „В името на небето“.

Мъжът, известен със своя луксозен начин на живот, многократно е бил обвиняван, че плаща символични суми за органи, които след това продава за огромни печалби. Той обаче отрича да е извършвал незаконна дейност.

Flashy ‘human organ trader' who claimed 'It's God's work' caught in Russia during Interpol stinghttps://t.co/nGmR5jG11U pic.twitter.com/PaNw7GPyjU — Daily Star (@dailystar) October 4, 2025

Според разследванията неговите клиенти били от САЩ, Канада, Израел и Германия, като някои от тях плащали до 150 000 британски паунда за здрав бъбрек.

Органите били осигурявани от бежанци и бедни хора от Русия, Беларус, Казахстан, Киргизстан и Молдова, твърдят източници.

Волфман вече е бил задържан в Турция по подозрение, че се опитва да набавя органи от сирийски бежанци, за да ги продава на заможни клиенти. Той е бил арестуван и в албанската столица Тирана, както и в Израел.

В предишни полицейски доклади Волфман е описван като „самоуверен, сериозен и убедителен“, с „пронизващи сини очи, черна коса и отличителна татуировка, покриваща дясното му рамо“.

Последният му арест, извършен тази седмица, е резултат от дългогодишно разследване на руските власти, започнало преди близо две десетилетия.

„Той беше издирван от руските правоохранителни органи по обвинения в трафик на хора в рамките на организирана престъпна група и умишлено причиняване на тежка телесна повреда“, заяви генерал-майор Ирина Волк от Министерството на вътрешните работи в Москва.

„Според разследването между 2006 и 2008 г. заподозреният е бил член на транснационална престъпна група, занимаваща се с трафик на хора с цел отстраняване на жизненоважни органи, използвани в нелегалната индустрия за трансплантации. Той и съучастниците му са злоупотребили с доверието на няколко руски граждани, като са ги убедили да пътуват до Косово и срещу заплащане да се подложат на операции за премахване на бъбреците им. В резултат на тези незаконни процедури в частна клиника в Прищина, донорите са получили тежки телесни увреждания.“

Волфман е бил задържан след международна операция на Интерпол, която е довела до установяване на местонахождението му в Турция.

„Благодарение на съвместните действия между руското бюро на Интерпол и чуждестранните партньори, издирваният беше депортиран от Турция. След пристигането си от Истанбул в Москва той беше арестуван от руските власти“, съобщиха от МВР.

През последните години Волфман се е занимавал с износ на рапично олио от турски производители за израелска верига супермаркети, както и с доставка на цитрусови плодове от Турция за Израел. Той притежава и пакетираща фабрика в Турция.

В предишни интервюта Волфман е казвал:

„В нашата компания нямаме никакъв контакт с органите… Всичко, което можем да направим, е да задължим клиента да се увери, че няма незаконни действия. Ако някой реши да наруши закона — това е между него и закона.“