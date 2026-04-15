Има 30 преписки срещу хора с кандидатдепутатски имунитет

Тервел Замфиров: Инцидентът със сестра ми Малена е тежък момент в живота ми

Фалит заплашва най-голямата спешна болница в Североизточна България

Никола Бургазлиев отива на съд за трагедията с АТВ в „Слънчев бряг"

Дечев: Имаме информация, че се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове

Спад на сделките с имоти след бума на продажби през миналата година

Емил Дечев: Камионът на

Отрицателни са пробите за алкохол и дрога на 14-годишната, возила двама върху таван на кола

Започва активният сезон за защита от градушки, България разполага с близо 16 000 ракети

И ма 30 прокурорски преписки срещу хора с кандидатдепутатски имунитет, за които има данни, че е извършено престъпление от тяхна страна, свързано с изборите, каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев на брифинг в Министерския съвет.

На ход е прокуратурата - да прецени дали трябва да ги привлече като обвиняеми и да поиска техния имунитет, добави Емил Дечев.

Близо 1 млн. лв. са отнети при акции срещу купуване на гласове

Има 30 преписки, изпратени от различни места в страната, от полицейски служители в Софийска градска прокуратура и препратени към Главна дирекция "Национална полиция", посочи Дечев.

Министърът разказа и за един, по думите му - тревожен случай, в Областната дирекция на МВР (ОДМВР) - Пловдив, където МВР има най-големия успех и е заловена най-голямата сума за купуване на гласове до този момент - 90 000 евро. Точно в същата седмица директорът на ОДМВР – Пловдив получава призовка да бъде привлечен като обвиняем, да се яви за разпит като обвиняем, каза Дечев.

"Нас това ни тревожи, очакваме да работим заедно с прокуратурата, така че да постигнем високи успехи в противодействието на престъпността в изборен процес", добави министърът.

Имаме и друг случай със заместник-директор на ОДМВР – Пазарджик. Този колега е отстранен на първа инстанция от длъжност, а на 16 април предстои разглеждане на делото му на втора инстанцията, каза още Дечев и добави, че по този начин се затруднява работата на МВР.

МВР показа през последните седмици висока активност в противодействието на престъпленията против политическите права на гражданите и особено тези, свързани с изборния процес. Активността е в няколко пъти в повече от тази на изборите през октомври 2024 г., коментира още министърът.

"Имаме с няколкостотин процента повишаване на сигналите за извършени престъпления, на досъдебните производства, на задържаните и на предупредителните протоколи. МВР работи срещу всички нива на тази организирана престъпна дейност, свързана с купуването на гласове", заяви Емил Дечев.

Вътрешният министър: Дори във фризьорски салони се откриват списъци с имена и приготвени пари

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов каза, че прокуратурата трябва да отговори на въпросите относно имунитетите на кандидатите за депутати.

Премиерът Андрей Гюров подчерта, че всеки сигнал за нередности трябва да срещне „твърд отпор“, а институциите са в готовност да реагират.

Източник: БТА, Николета Василева, Николай Трифонов    
Огромни военни самолети от САЩ кацнаха във Варна

Тръмп: Отварям Ормузкия проток за Китай и света

Европа бърза с план за НАТО без САЩ

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Новият VW ID.3 Neo с впечатляващ ретро интериор и до 630 км на ток

15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност
Светла сряда е, какво повелява традицията
Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?
Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?
Зеленски пристигна в Рим и поиска ракети за отбрана

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

Тя подчерта, че инфлационният натиск може да се пренесе и върху храните.

Инфлация удари румънските домати, стигат 20 евро

Като основни причини за високите цени експертите в страната посочват необичайно студеното време

<p>Кой е Джефри Скругс - &quot;двойникът на Обама&quot;, когото Байдън шеговито коментира&nbsp;</p>

Бившият президент предизвика реакции в социалните мрежи след коментар по време на събитие в Университета Сиракюз

Казусът прераства в криминален: Кейти Пери е обект на официално разследване в Австралия

Детективи от отдела за сексуални престъпления в Мелбърн проверяват твърденията на актрисата Руби Роуз за инцидент в нощен клуб. Въпреки категоричния отказ на поп звездата да признае вината си, случаят вече е обект на официално полицейско производство

Кокаин и канабис в турски камион от Нидерландия намериха във Видин

Според представените документи превозваната стока е била плодове – авокадо и манго

От Ищар до Ирина Флорин: Световни хитове на Празника на розата 2026 в Казанлък

Кулминацията на тазгодишното издание ще бъде грандиозният спектакъл на Ищар, която празнува 30 години на сцена. Програмата включва още Ирина Флорин и Памбос Агапиу, превръщайки фестивала в най-значимото културно събитие за годината

Мария Бакалова и Юлиан Вергов ще са водещи на концерта "25 години БГ РАДИО. 25 години само българска музика"

Най-мащабният празник в историята на БГ Радио ще се проведе на 12 юни 2026 г. на площад „Свети Александър Невски“ от 20.00 ч.

Накратко: Алгоритъмът е новият парламент – как телефонът в джоба ни пренаписа правилата на властта

Един човек с телефон в ръка може да разклати цяла система – случаят на Петер Мадяр в Унгария е само началото. От Будапеща до Буенос Айрес правилата на демокрацията се пренаписват: избори вече не се печелят с медии, а с превземане на алгоритъма. Кой управлява днес – лидерите или техният Instagram фийд?

Зукърбърг прави своя AI версия за служителите си

Основателят на Meta лично участва в създаването на свой AI аватар, който изглежда и говори като него и е предвиден да води разговори със служителите на компанията, да отговаря на въпросите им и да ги мотивира да работят повече с платформата Meta AI

Мъж е обвинен в опит за убийство на Сам Алтман, шефа на OpenAI

Заподозреният е действал целенасочено, твърдят американските власти

Иран заплаши да блокира Червено море

Иран: Това ще бъде прелюдия към нарушение на примирието

Пясъчен шик в Лас Вегас: Зендая заплени с визия, вдъхновена от „Дюн 3“

Зендая заплени CinemaCon 2026 с визия на Schiaparelli, вдъхновена от „Дюн 3“. Актрисата сподели, че героинята ѝ Чани е по-зряла и изправена пред сурови изпитания. Премиерата на космическия епос с Тимъти Шаламе и Джейсън Момоа е на 18 декември

Снимката е илюстративна

След 13-годишна битка съдът в Австралия нареди на милиардерката Джина Райнхарт да сподели част от минното си състояние. Решението слага край на шумен спор за милиарди, включващ наследници на нейни партньори и собствените ѝ деца

Неочакван гост вдига градусите в Кухнята на Ада

Още един претендент казва сбогом на голямата игра

Изненада в ефира: Меган Маркъл участва в кулинарно предаване в Австралия

Меган Маркъл изненада феновете с тайна поява в кулинарно предаване в Австралия. Херцогинята влезе в ролята на гост-съдия, за да вдъхнови участниците със своя кулинарен опит, докато е на официално посещение в страната заедно с принц Хари

