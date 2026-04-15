Има 30 преписки срещу хора с кандидатдепутатски имунитет

Отрицателни са пробите за алкохол и дрога на 14-годишната, возила двама върху таван на кола

Спад на сделките с имоти след бума на продажби през миналата година

Дечев: Имаме информация, че се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове

Тервел Замфиров: Инцидентът със сестра ми Малена е тежък момент в живота ми

И ма 30 прокурорски преписки срещу хора с кандидатдепутатски имунитет, за които има данни, че е извършено престъпление от тяхна страна, свързано с изборите, каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев на брифинг в Министерския съвет.

На ход е прокуратурата - да прецени дали трябва да ги привлече като обвиняеми и да поиска техния имунитет, добави Емил Дечев.

Близо 1 млн. лв. са отнети при акции срещу купуване на гласове

Има 30 преписки, изпратени от различни места в страната, от полицейски служители в Софийска градска прокуратура и препратени към Главна дирекция "Национална полиция", посочи Дечев.

Министърът разказа и за един, по думите му - тревожен случай, в Областната дирекция на МВР (ОДМВР) - Пловдив, където МВР има най-големия успех и е заловена най-голямата сума за купуване на гласове до този момент - 90 000 евро. Точно в същата седмица директорът на ОДМВР – Пловдив получава призовка да бъде привлечен като обвиняем, да се яви за разпит като обвиняем, каза Дечев.

"Нас това ни тревожи, очакваме да работим заедно с прокуратурата, така че да постигнем високи успехи в противодействието на престъпността в изборен процес", добави министърът.

Имаме и друг случай със заместник-директор на ОДМВР – Пазарджик. Този колега е отстранен на първа инстанция от длъжност, а на 16 април предстои разглеждане на делото му на втора инстанцията, каза още Дечев и добави, че по този начин се затруднява работата на МВР.

МВР показа през последните седмици висока активност в противодействието на престъпленията против политическите права на гражданите и особено тези, свързани с изборния процес. Активността е в няколко пъти в повече от тази на изборите през октомври 2024 г., коментира още министърът.

"Имаме с няколкостотин процента повишаване на сигналите за извършени престъпления, на досъдебните производства, на задържаните и на предупредителните протоколи. МВР работи срещу всички нива на тази организирана престъпна дейност, свързана с купуването на гласове", заяви Емил Дечев.

Вътрешният министър: Дори във фризьорски салони се откриват списъци с имена и приготвени пари

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов каза, че прокуратурата трябва да отговори на въпросите относно имунитетите на кандидатите за депутати.

Премиерът Андрей Гюров подчерта, че всеки сигнал за нередности трябва да срещне „твърд отпор“, а институциите са в готовност да реагират.