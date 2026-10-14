Шест години затвор за мъж, предложил 400 лева подкуп на полицай

Ш ест години затвор и глоба от 7000 евро получи мъж, предложил и дал 400 лева подкуп на полицай в София, за да избегне проверка на пътя. Той никога не е имал шофьорска книжка, съобщиха от Софийската градска прокуратура.
Софийският градски съд е признал мъжа за виновен за случая от 1 февруари 2025 г. Инцидентът е станал около 10:35 ч. на бул. „Христо Ботев“.
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- Искал да избегне проверка на автомобила
Мъжът предложил на полицейския служител 400 лева, за да не бъде проверен дали има право да управлява автомобил и дали колата му е технически изправна. Целта била полицаят да не потърси и съдействие от „Пътна полиция“ за съставяне на акт за административно нарушение.
Според прокуратурата осъденият е безработен, с основно образование и предишни осъждания. Свидетелство за управление на моторно превозно средство никога не му е било издавано.
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- Присъдата може да бъде обжалвана
Съдът е постановил шестгодишната присъда да бъде изтърпяна при първоначален строг режим. Освен лишаването от свобода мъжът трябва да плати и глоба от 7000 евро.
Присъдата на Софийския градски съд не е окончателна. Тя може да бъде обжалвана или протестирана пред Софийския апелативен съд.