Иззеха над 600 тона храна без документи в Свиленград

Н ад 600 тона храна без необходимите документи и в нарушение на изискванията за безопасност са иззети при проверка край Свиленград. Случаят е установен след подаден сигнал от МВР.

При проверката на лек автомобил с българска регистрация инспектори от Областна дирекция по безопасност на храните – Хасково са открили различни хранителни продукти без проследим произход и без задължителната маркировка.

Сред иззетите количества има около 550 килограма замразено пилешко филе, 150 яйца и 9 килограма кашкавал. Продуктите са били без идентификационни знаци, без придружаващи документи за произход и без етикети на български език, каквито се изискват по закон.

Според контролните органи храната е транспортирана при условия, които не гарантират безопасността ѝ, което крие сериозен риск за здравето на потребителите при евентуалното ѝ пускане на пазара.

На водача на автомобила предстои да бъде съставен акт за административно нарушение. Санкциите в подобни случаи могат да бъдат значителни, особено когато става дума за храни без доказан произход.

Конфискуваните продукти са насочени за унищожаване съгласно действащите разпоредби, за да се предотврати възможността да достигнат до търговската мрежа.

Контролът в района на Свиленград, който е ключова точка за трафик на стоки заради близостта си до границата, остава засилен. Институциите подчертават, че подобни проверки ще продължат с цел ограничаване на нерегламентирания превоз и търговия с храни.