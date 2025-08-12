Гледат жалбата на обвинения Красимир Георгиев за мъчения и убийства на животни в Перник

С ъдът ще разгледа жалба на Красимир Георгиев, обвинен за жестокост и причиняване на смърт на животни, срещу отказано изменение на мярката му „задържане под стража”.

Задържаха мъж и жена, снимали и продавали видеа с насилие върху животни

През юни Апелативният съд в София остави Георгиев окончателно в ареста, като отмени решението на Окръжния съд в Перник, според което мъжът трябваше да излезе от ареста срещу парична гаранция от 8000 лв.

През месец март Красимир Георгиев и Габриела Сашова бяха арестувани за мъчения и убийства на животни. Според разследването те са създавали садистични сексуални клипове, в които умишлено тормозели и убивали животни срещу заплащане.