ГЕРБ-СДС ще подкрепи внесените от "Прогресивна България" законопроекти

П арламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепи и трите законопроекта на „Прогресивна България“, свързани със съдебната власт, но ще настоява за прецизиране на текстовете преди окончателното им приемане. Това заяви депутатът Рая Назарян, като посочи, че предложенията съдържат полезни, но временни решения.

„Ще подкрепим и трите законопроекта, които касаят устройството на съдебната власт. Приветстваме своевременното им разглеждане, макар и във временна правна комисия“, заяви тя.

По думите ѝ основен акцент в промените е гарантирането на прозрачна процедура при избора на членове на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. „Важно е да се обезпечи провеждането на една прозрачна процедура по избор“, допълни Назарян.

В същото време тя обърна внимание, че част от текстовете се нуждаят от допълнителна редакция. „Имаме своите съображения по отношение на изписването на текстовете, като смятаме да ги прецизираме между първо и второ гласуване“, каза тя, като уточни, че кратките срокове не са позволили събиране на достатъчно становища от професионалната общност.

Назарян изрази и притеснение, свързано с баланса между властите. „Да не се стигне до допускане на намеса на законодателната власт в независимата съдебна власт“, заяви тя и допълни: „Винаги този извънреден характер и тези изключения водят до лошо правило“.

От ГЕРБ-СДС настояват при законодателните промени да се спазват конституционните рамки при избора на кадри в съдебната система. „Основното е да се фокусираме върху това, което Конституцията предвижда - добра преценка на професионалните и нравствените качества“, посочи още Назарян.

Владислав Горанов от своя страна заяви, че групата ще ги подкрепи, въпреки резерви към част от предложенията.

„Ще подкрепим всяка мярка, предложена от Народното събрание, която прави пазара да действа по-съвършено“, посочи той.

В същото време Горанов уточни: „Скептични сме относно всички предложения, но ще ги подкрепим на първо гласуване“.

По думите му голяма част от мерките не представляват нови идеи. „Няма новина в мерките - голяма част от тях са пренесени от вече действащо законодателство“, допълни той.

Бившият финансов министър отхвърли тезата, че въвеждането на еврото е основен фактор за инфлацията. „Не сме съгласни с мотивите, че това е основният инфлационен бустер“, заяви Горанов и допълни, че според него причините са други: „Механичното увеличение на възнагражденията и експанзионистичната фискална политика водят до това, което се случва с цените“.

Той направи и критика към предходното управление: „Не трябва да се забравя, че предходното правителство живееше в TikTok“.

Горанов отбеляза още, че съществува разминаване между бързото приемане на закони и забавянето на подзаконовите актове. Според него държавата разполага с достатъчно инструменти за намеса: „Законодателството съдържа достатъчно инструментариум държавата да действа“, като подчерта, че същевременно не трябва да се допуска държавата да определя цените.