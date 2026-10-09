България

ГДБОП задържа над 12 кг кокаин на ГКПП „Капитан Андреево“

Задържан е 58-годишен шофьор от Босна и Херцеговина, опитал да премине с камиона си от България в Турция

9 октомври 2026, 13:49
ГДБОП задържа над 12 кг кокаин на ГКПП „Капитан Андреево“
Източник: IStock

Н ад 12 килограма кокаин са иззети при полицейска операция на граничния пункт „Капитан Андреево“.

Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) задържаха 12,630 кг кокаин при опит за преминаване на товарна композиция през граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ от България към Турция. За случая съобщиха от ГДБОП.

Наркотичното вещество е открито при проверка на камион, управляван от 58-годишен гражданин на Босна и Херцеговина. Проверката е извършена след взаимодействие между служителите на ГДБОП и Агенция „Митници“, като товарната композиция е била селектирана за контрол при влизането ѝ на митническия пункт.

В кабината на влекача, върху горното легло, разследващите открили черен сак с 12 пакета, обвити с бяло хартиено тиксо. В тях имало бяло прахообразно вещество, което при полеви наркотест реагирало на кокаин. Общото брутно тегло на иззетото вещество е 12,630 кг.

Шофьорът е задържан. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково.

Работата по установяване на цялостната престъпна дейност продължава.

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