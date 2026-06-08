Нов протест с искане за оставката на кмета на Варна

Г раждани на Варна се събраха пред сградата на Общината на протест, чието основно искане беше оставката на кмета Благомир Коцев. Хората издигнаха плакати с надписи „Оставка“ и „Искаме по-добър град за нашите деца“.

Протестът беше обявен като граждански. Провеждането му беше разрешено. Поканата до медиите във Варна беше изпратена от Даниел Иванов, който не живее в страната.

В писмото си той посочва, че не представлява политически партии, а че недоволството му е провокирано от гражданската му позиция, че администрацията не се справя със задълженията си, свързани с чистотата, озеленяването и поддръжката на улиците.

Това е вторият протест с искане за оставката на кмета. Първият се проведе на 3 юни