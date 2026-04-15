България

Фалит заплашва най-голямата спешна болница в Североизточна България

Причината е, че вече месец от здравното министерство не дават зелена светлина за нов заем за Окръжната болница „Св. Анна“ във Варна

15 април 2026, 13:14
Н ай-голямата болница за спешни пациенти в Североизточна България е пред фалит. Причината е, че вече месец от здравното министерство не дават зелена светлина за нов заем за Окръжната болница „Св. Анна“ във Варна.

Мотивът е липса на подробен оздравителен план от страна на лечебното заведение. Оттам обаче коментират, че такъв план има и са спазени всички изисквания на здравните власти.

В сряда се проведе поредно заседание на ръководството на болницата. Предишните бяха отменяни, заради неявяване на представители на здравното министерство. Сега обаче такива дойдоха на място. Точката беше една - рефинансиране на банков кредит за около 8 милиона евро. Представителите на здравното министерство гласуваха „въздържал се“. Така на практика процедурата все още боксува, предава NOVA.

Няма официален коментар от здравните властни. Преди дни от ведомството изпратиха позиция, в която се казва, че оздравителната програма, представена от болницата е „необоснована и използваща неактуални данни, липсва достатъчна финансова и икономическа обосновка и отсъстват ясно дефинирани цели“.

„Днес беше датата, на която трябваше да се вземе решение и на която държавата изпрати пълномощно да се гласува „въздържал се“. Тоест заемът не може да бъде изтеглен, като към въпросното решение няма абсолютно никакви мотиви. Оттук нататък проблемът, който при всички случаи ще възникне, е, че кредиторите най-вероятно, след като са изчакали въпросните дати, на които би трябвало да се разреши заема, сега отново ще започнат да предявяват претенции и ние ще зависим до голяма степен от тяхното благоволение”, заяви д-р Красимир Петров, изп. Директор на МБАЛ „Св. Анна - Варна”.

През февруари детската хирургия на болницата беше пред затваряне, тъй като повечето медици, работещи там, депозираха своите оставки.

Източник: NOVA    
Североизточна България болница Варна фалит
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

