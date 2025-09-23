Свят

Обиски и арести в България и още 4 държави: Разкриха криптоизмама за над 100 млн. евро

Петима души, включително соченият за ръководител на схемата, са задържани

23 септември 2025, 14:15
Обиски и арести в България и още 4 държави: Разкриха криптоизмама за над 100 млн. евро
Източник: iStock photos/Getty images

К оординирана от Европейската служба за съдебно сътрудничество (Евроюст) операция разкри мащабна схема за измами с криптовалути, ощетила над 100 жертви с поне 100 млн. евро (118 млн. долара).

Обиски са проведени в Испания, Португалия, Италия, Румъния и България, а петима души, включително соченият за ръководител на схемата, са арестувани. Замразени са банкови сметки.

Намериха "копачки" за криптовалута в сградата на Община Горна Оряховица

У нас в акцията са участвали Софийската градска прокуратура и Районната прокуратура в Пловдив.

Жертвите били примамвани чрез професионално изработени онлайн платформи с обещания за огромни печалби от криптоинвестиции. Вместо това средствата били прехвърляни и изпирани в Литва.

„Когато инвеститорите се опитвали да изтеглят парите си, от тях се изисквали допълнителни такси, след което сайтът изчезвал. В крайна сметка хората губели по-голямата част или дори всичките си средства“, посочват от Eurojust.

Криптоизмамник за милиони долари е хванат заради изхвърляне на цигара в Сеул

Схемата е действала най-малко от 2018 г. и е обхванала 23 държави. Сред жертвите има граждани на Германия, Франция, Италия и Испания.

Заподозреният организатор е обвинен в мащабна измама и пране на пари. Обиските са извършени миналата седмица, но подробностите станаха публични едва днес, 23 септември, заради текущи съдебни производства в различни държави.

Източник: БГНЕС    
криптоизмами обиски арести българия схема
Последвайте ни
МВФ предупреди България - ще скочат ли данъците?

МВФ предупреди България - ще скочат ли данъците?

Заради заспал авиодиспечер: Самолет със стотици пътници на борда кръжил над румънско летище

Заради заспал авиодиспечер: Самолет със стотици пътници на борда кръжил над румънско летище

Свалянето на руски МИГ в небето остава опция за НАТО

Свалянето на руски МИГ в небето остава опция за НАТО

Непокорни и бунтарски: 4 зодии, които не можеш да контролираш

Непокорни и бунтарски: 4 зодии, които не можеш да контролираш

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Не спират да се роят, с още 10 се увеличи броят отсечки за средна скорост

Не спират да се роят, с още 10 се увеличи броят отсечки за средна скорост

carmarket.bg
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Ексклузивно

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Преди 7 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 7 часа
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 9 часа
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 8 часа

Виц на деня

- Биете ли се в детската градина? - Да! - И кой пoбeждaвa? - Винаги леля Пепа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Борислав Гуцанов на Срещата на високо ниво на Общото събрание на ООН: Когато говорим за равенство, трябва да обсъждаме равния шанс на жените и мъжете

Борислав Гуцанов на Срещата на високо ниво на Общото събрание на ООН: Когато говорим за равенство, трябва да обсъждаме равния шанс на жените и мъжете

Свят Преди 5 минути

„Борбата с насилието и закрилата и подкрепата на жертвите също са изключително важен приоритет“, допълни министърът

В първите 15 вечери от старта на новия телевизионен сезон NOVA води убедително

В първите 15 вечери от старта на новия телевизионен сезон NOVA води убедително

Любопитно Преди 10 минути

„Игри на волята“ води с огромна преднина пред втората телевизия в класацията

Кристин Лагард: Присъединяването на България към еврозоната е историческа стъпка за страната

Кристин Лагард: Присъединяването на България към еврозоната е историческа стъпка за страната

Пари Преди 1 час

Това ще доведе до повече икономическа стабилност, по-гладко протичане на сделките и по-силна интеграция в цяла Европа, заяви председателят на ЕЦБ

Какво е синтрибация - техниката за мастурбация без ръце, която трябва да опитате

Какво е синтрибация - техниката за мастурбация без ръце, която трябва да опитате

Любопитно Преди 1 час

Синтрибацията е дискретен метод за мастурбация, който не изисква ръце, пръсти, батерии, струни или дори лубрикант

Какво е „Хамас“ и защо воюва с Израел в Газа?

Какво е „Хамас“ и защо воюва с Израел в Газа?

Свят Преди 1 час

„Хамас“ атакува Израел, Израел отвръща с масова военна офанзива в Газа - десетки хиляди жертви и хуманитарна криза

<p>Почина тенис легендата Никола Пилич, забелязал първи таланта на Джокович</p>

Почина тенис легендата Никола Пилич, забелязал първи таланта на Новак Джокович

Свят Преди 1 час

Той извежда Западна Германия, Хърватия и Сърбия до триумф за Купа Дейвис

<p>Макрон се противопоставя на Тръмп</p>

Макрон се противопоставя на Тръмп и възражда духа на голизъма с призив за признаване на Палестина

Свят Преди 2 часа

Речта на френския президент пред ООН ехо-имитира легендарното изказване на Доминик дьо Вилпен, който отхвърли маршът на Вашингтон към война в Ирак

Снимката е илюстративна

Временно спря обработката на SMS за платено паркиране в София

България Преди 2 часа

Гражданите няма да бъдат санкционирани, докато се отстранява техническият проблем

С 1 лев е поскъпнала потребителската кошница за седмица

С 1 лев е поскъпнала потребителската кошница за седмица

Пари Преди 2 часа

Председателят на ДКСБТ Владимир Иванов обясни, че това се дължи на фактора сезонност, а при плодовете - и на климатичния фактор

Рок легендите „D2“ отбелязаха 25 години с нов сингъл

Рок легендите „D2“ отбелязаха 25 години с нов сингъл

Любопитно Преди 2 часа

Песента "Преди да кажеш не" е първият им общ проект от години и ще бъде част от предстоящия им нов албум

Барак и Мишел Обама почиват на луксозната суперяхта на Стивън Спилбърг за $250 млн. в Италия

Барак и Мишел Обама почиват на луксозната суперяхта на Стивън Спилбърг за $250 млн. в Италия

Любопитно Преди 2 часа

Бившата първа двойка на САЩ са виждани рядко заедно през последните месеци заради слухове за брачни проблеми

Бум на продажбата на недвижими имоти край Кавала заради българите

Бум на продажбата на недвижими имоти край Кавала заради българите

Свят Преди 2 часа

Сънародниците ни търсят всякакви имоти – от терени за каравана до триетажни вили, а новото строителство се изкупува още „на зелено“

Алла Пугачова и Владимир Путин

Алла Пугачова към Путин: Прекрати войната

Свят Преди 3 часа

Алла Пугачова, чиято слава се равнява на глобални икони като ABBA и Мадона, превърна първото си интервю след напускането на Москва през 2022 г. в политическо събитие

<p>Дебатът за забраната на телефоните в училище се разгаря</p>

Учениците в България на фокус - дебатът за забраната на телефоните в училище се разгаря из Европа

България Преди 3 часа

Голяма част от родителите и учителите в България се противопоставиха на забраната

Звезди срещу папараци: 10 скандални сблъсъка, уловени от камерите

Звезди срещу папараци: 10 скандални сблъсъка, уловени от камерите

Любопитно Преди 3 часа

Събрахме 10 от най-шумните случаи, в които звездите изгубиха контрол и превърнаха преследването от фотографи в истински битки

Тянко и Александра изпратиха Завоевателите на Брега на отчаянието в “Игри на волята”

Тянко и Александра изпратиха Завоевателите на Брега на отчаянието в “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Лечителите постигнаха изключителен обрат и покориха Стопанството

Всичко от днес

От мрежата

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg

Основни грижи за Йоркширските териери

dogsandcats.bg
1

Подпорни стени в Земен светнаха с изящни рисунки

sinoptik.bg
1

Как есента пренарежда биологичния часовник

sinoptik.bg

Десо и Габи от „Един за друг“ показаха близначките си Дея и Ния (СНИМКИ)

Edna.bg

Нова голяма раздяла в кралското семейство: Дни след смъртта на херцогинята на Кент

Edna.bg

Лудогорец пристигна в Швеция

Gong.bg

Кристиан Ериксен: Легендите на Манчестър Юнайтед не помагат на играчите с критиките си

Gong.bg

Кристин Лагард: България ще има своя позиция, принос в обсъждането и право на глас в еврозоната

Nova.bg

МВФ: Очакваме инфлацията да бъде 3,5% през 2025 и 2026 година, преди да намалее още

Nova.bg