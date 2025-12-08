България

Евакуират още моряци от заседналия край Ахтопол танкер, защо трима остават

Морското право е особено, защото евакуирането става само при желание на екипажа

8 декември 2025, 09:18
Т рима души от десетчленния екипаж на заседналия край Ахтопол танкер бяха евакуирани успешно в неделя. Това се случи при акция на Морската администрация и Военноморските сили. В ранния следобед по въздух на борда бяха доставени хранителни продукти, вода и комуникационни средства.

По искане на корабособственика тази сутрин ще бъде организирана нова операция за евакуацията на още четирима моряци. Пак по негово решение на борда ще останат трима души, съобщава NOVA.

Днес предстои среща с посланика на Турция у нас за изясняване на всички обстоятелства около изоставянето на танкера в териториалните води на България, съобщават от Министерството на транспорта.

Към този момент масивният 276-метров танкер „Кайрос“ е закотвен стабилно край скалистото крайбрежие и опасност за населението няма. Морското право е особено, защото евакуирането става само при желание на екипажа. Трима ще останат на борда, защото по този начин страната ни няма как да предяви претенции срещу собствеността му.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов обясни, че операцията по евакуация е била изключително сложна, защото метеорологичните условия са били много тежки, а корабът непрекъснато се движел.

„Както доставката на продукти, така и евакуацията на екипажа бяха извършени чрез висене. Наложи се един от бордните спасители да бъде спуснат на палубата и да действа съвместно с екипажа, за да бъдат свалени провизиите. След това един по един членовете на екипажа бяха евакуирани”, коментира той.

„Това е единственият начин за евакуация. Имаме готовност в понеделник сутринта да изпратим вертолета с екипажа и спасителя, който да прибере останалите членове, които трябва да бъдат евакуирани”, допълни Михайлов.

Седемте моряци са от Китай и по един от Виетнам, Мияамар и Индонезия. Корабособственикът е във връзка с нашите власти.

От Министерството на околната среда и водите започнаха мониторинг на водата. От Басейнова дирекция вече са взели проби от района между Созопол и Резово, за да видят дали няма разливи. Към момента властите казват, че такава опасност няма, но местните рибари се тревожат.

„Цял живот съм рибар. В момента ситуацията е такава, че изобщо не е отминала опасността от екокатастрофа. Съмняваме се в успеха на изтеглянето на кораба. Това е един от големите класове танкери, трудно може да бъде издърпан. Празен е, вдигнат е нависоко и става като платно. Влекачите трябва да са много мощни”, смята рибарят Димитър Любенов.

„Корабът е без светлини, гърмяно е по него, имало е пожар. Не се знае в какво състояние са техническите съоръжения”, допълни той.

Източник: Nova.bg    
танкер Кайрос Ахтопол евакуация на моряци заседнал танкер морска администрация военноморски сили екологичен мониторинг министерство на транспорта риск от екокатастрофа турски посланик
