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Украински дронове удариха големи петролни рафинерии в Русия

Въведени са ограничения на движението по пътя към Москва

Василена Василева Василена Василева

Обновена на 6 август 2026, 12:03 / 6 август 2026, 09:40
Украински дронове удариха големи петролни рафинерии в Русия
Източник: iStock photos/Getty images

У краински дронове атакуваха петролната рафинерия „Славнефт-ЯНОС“ в Ярославска област в нощта срещу четвъртък. Разпространени в социалните мрежи кадри показват голям пожар в рафинерията, разположена на над 700 км от украинската граница. 

След три дни Русия успя да изгаси рафинерия ударена от Украйна

По-късно днес обаче украинският президент Володимир Зеленски съобщи в Telegram, че е поразена още една рафинерия - "Башнефт-Новойл".

Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев потвърди информацията за нападението и съобщи за ограничения на движението по пътя към Москва, без да коментира какви са нанесените поражения.

„Славнефт-ЯНОС“ е най-голямата рафинерия в Централна Русия и една от петте най-големи в страната. Тя преработва около 15 млн. тона суров петрол годишно и произвежда бензин, дизелово и авиационно гориво, втечнен газ и мазут.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че същата рафинерия е била успешно атакувана и предишната нощ, определяйки я като важен обект за финансирането на руската война. По думите му украинските удари по руска енергийна инфраструктура ще продължат като отговор на атаките на Москва срещу украински градове и села. 

Масирана атака с украински дронове порази петролни рафинерии в Русия

Рафинерията край Ярославъл вече беше атакувана неколкократно, включително четири пъти само през май. Украинската кампания срещу руската петролна инфраструктура доведе до временно спиране на работата на редица рафинерии и задълбочи проблемите с доставките на горива в Русия.

Междувременно руските власти съобщиха, че са свалили 605 украински дрона през изминалата нощ над своя територия и анексирания Кримски полуостров. При атаките са нанесени щети и на логистичен център на руския гигант за електронна търговия Wildberries.

Украински дронове удариха една от най-големите руски рафинерии в Краснодарски край

Украинските военновъздушни сили заявиха днес в Telegram ,че Украйна е свалила 66 руски дрона. Атаките са започнали вчера в 18 ч.

Въздушното нападение е било отблъснато от украинските военновъздушни сили, силите за противовъздушна отбрана, силите за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи на украинските въоръжени сили. Съобщава се, че 29 бойни дрона и една ракета "Оникс" са поразили 18 локации. Отломки от свалени дронове са намерени на пет места. Останалите ракети, използвани при атаката, не са достигнали целите си.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС, БТА - Божидар Захариев    
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