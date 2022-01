Индиецът Ковид: Аз не съм вирус

К акво може да ти донесе името? За индийския основател на стартъп за пътувания Ковид Капур то го превърна в сензация в социалните мрежи.

Профилът на 31-годишния Капур в Twitter гласи: „Казвам се Ковид и не съм вирус“.

My name is Kovid and I'm not a virus 🙄 #COVID2019 #coronavirusus

Тази седмица той написа, че е пътувал извън Индия за първи път от началото на пандемията и се е сблъскал с куп хора, които са се забавлявали с името му.

„Бъдещите пътувания в чужбина ще бъдат забавни!“,

каза той в туит, който до днес е бил харесан 40 000 пъти и е получил 4000 ретуита.

Went outside India for the first time since COVID and got a bunch of people amused by my name. 😂



Future foreign trips are going to be fun!