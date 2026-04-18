България

Електрически автобус помете три паркирани автомобила в Хасково

При инцидента няма пострадали, причините за катастрофата се изясняват

18 април 2026, 09:32
Източник: БТА/Николай Грудев

Е лектрически  автобус на градския транспорт в Хасково блъсна три автомобила при катастрофа на ул. „Панорама“ в града. Инцидентът стана около 7:00 ч., съобщиха от дружеството оператор – „Тролейбусен транспорт" (ТТ). 

Автомобилите са се преобърнали един върху друг. При инцидента няма пострадали, а пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни. 

„По първоначални данни мобилният телефон на шофьора е позвънял. Той се е пресегнал да го вдигне е загубил внимание", коментира управителят на ТТ Албен Манджуков. Той уточни, че превозното средство е застраховано и щетите по него ще бъдат поправени. 

Източник: NOVA, БТА    
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

