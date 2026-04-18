Електрически автобус помете три паркирани автомобила в Хасково

Е лектрически автобус на градския транспорт в Хасково блъсна три автомобила при катастрофа на ул. „Панорама“ в града. Инцидентът стана около 7:00 ч., съобщиха от дружеството оператор – „Тролейбусен транспорт" (ТТ).

Източник: БТА/Николай Грудев

Автомобилите са се преобърнали един върху друг. При инцидента няма пострадали, а пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни.

Източник: БТА/Николай Грудев

„По първоначални данни мобилният телефон на шофьора е позвънял. Той се е пресегнал да го вдигне е загубил внимание", коментира управителят на ТТ Албен Манджуков. Той уточни, че превозното средство е застраховано и щетите по него ще бъдат поправени.