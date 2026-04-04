Тежка катастрофа на бул. „България“ в София: Лек автомобил и такси се удариха рано сутринта

Б рутална катастрофа на ключов булевард в столицата е станала рано сутринта в събота на кръстовището на бул. „България“ и „Иван Евстратиев Гешов“, където са се ударили лек автомобил и такси.

Източник: Булфото

Няма пострадали, а са нанесени само материални щети.

Източник: Булфото

Според очевидци движението е било слабо заради ранния час и почивния ден, като най-вероятно единият автомобил не е спазил сигнал на светофарната уредба.

Източник: Булфото

На място има полицейски служители, които изясняват точните причини за инцидента.