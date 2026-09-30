Рокада в екипа на Терзиев: Емилиян Георгиев поема строителството в София

Е милиян Георгиев поема ръководството на направление „Обществено строителство“ в Столичната община на мястото на Никола Лютов. Георгиев досега е бил директор на дирекция „Поддръжка на транспортната инфраструктура“ в общината.

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Смяната идва в момент, когато значителна част от подготвяните през последните години инфраструктурни проекти на София преминават към етап на реално изпълнение. Сред основните задачи пред новия заместник-кмет ще бъде ускоряването на проектите от инвестиционната програма на града.

Какво каза Васил Терзиев

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че с Никола Лютов се разделят по взаимно съгласие.

„Разделяме се със зам.-кмета по строителство Никола Лютов по взаимно съгласие, няма нищо драматично в тази промяна“, каза Терзиев пред журналисти.

По думите му кадровите промени са нормален процес, чиято цел е да се повиши ефективността в работата на Столичната община и да се ускори реализацията на ключовите за града проекти.

Терзиев благодари на Лютов за съвместната работа, реализираните проекти и подготовката на предстоящите.

„Това, което предстои, е все по-бърза и успешна реализация на ключовите проекти на града“, заяви кметът.

По думите му Георгиев е дългогодишен кадър на направление „Обществено строителство“, има опит и в частния сектор и познава работата на администрацията.

„Това, което ние търсим, е максимално бързо предаване на щафетата“, посочи Терзиев.

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Има ли забавени проекти

Попитан дали смяната е свързана със забавяне на проекти, Терзиев заяви, че няма да даде „отговора, който търсите“.

Той посочи, че има проекти, които се бавят, както и такива, които се изпълняват в срок.

„Това са най-нормални процеси, всички сме професионалисти и единственото нещо, за което всички работим – и аз, и господин Лютов, и господин Георгиев – е за това все повече и все по-качествено да се случват всички инфраструктурни проекти в София“, каза кметът.

Терзиев увери, че се разделя с Лютов в добри отношения.

Голямата инвестиционна програма

Новият заместник-кмет поема ресора в момент, когато Столичната община подготвя реализацията на мащабна инвестиционна програма за инфраструктурата на града.

Програмата предвижда възможност за до 367 млн. евро инвестиционно финансиране за ключови проекти. Сред тях са липсващи участъци от основната пътна мрежа, реконструкция на улици и булеварди, транспортни възли, релсов път, както и пешеходна и велосипедна инфраструктура.

Васил Терзиев заяви, че ще следи лично реализацията на инвестиционната програма и координацията между направленията, които участват в нея.

По думите му това е „голям и важен ангажимент“ за общината. Той посочи, че причините за забавянето на отделни проекти са различни, но няма конкретен проблем, който да е предизвикал кадровата промяна.