Четири нови случая на морбили са регистрирани в Ловешко

П рез изминалата седмица лабораторно са потвърдени четири случая с морбили, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ловеч. Два от случаите са от Ловеч – бебе на седем месеца, което не е подлежало все още на имунизация и дете на година и четири месеца, което е имунизирано в съответната възраст.

Другите два случая са от луковитското с. Бежаново. Става въпрос за деца на една и две години, които не посещават детско заведение. Случаите не дават данни за епидемична връзка помежду си и са хоспитализирани в инфекциозна клиника, допълват от инспекцията.

Първият установен случай на морбили в област Ловеч е от 27 март, припомня БТА. По данни на РЗИ – Ловеч, заболелите до 17 април са девет.

В България имунизацията срещу морбили е задължителна. Ваксината се поставя след навършване на 13-месечна възраст и в годината на навършване на 12-годишна възраст.

Морбили е силно заразно заболяване, което се предава чрез близък контакт с болен.

Симптоми на морбили са повишена температура, хрема, кашлица, сълзотечение, възпаление на очите, обрив.

При близък контакт с потвърден случай на морбили трябва да се потърси медицинска помощ, тъй като е възможно да бъде направена ваксина до 72-рия час от контакта, ако е необходимо, съветват здравните власти.