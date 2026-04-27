Тежка катастрофа на AM "Тракия"

На място има изпратени екипи на Спешна помощ, пожарна и полиция

27 април 2026, 17:04
Т ежка катастрофа стана на 76-ти километър на АМ "Тракия" в посока София. 

Инцидентът е станал около 16 часа. Сблъскали са се тир и лек автомобил. В резултат на удара тежкотоварният камион е излязъл от платното и се е обърнал настрани в канавката.

Пострадали са водачите на двете превозни средства, уточниха от полицията в Пазарджик пред NOVA. Говорителят Мирослав Стоянов подчерта, че при пътния инцидент няма загинали хора.

Мъжът, управлявал леката кола, е дал положителна проба за наркотици.

Движението е затруднено, но не е спряно. На място има екипи на Пътна полиция, пожарната и Спешна помощ. Пострадалите шофьори са откарани за преглед в болницата в Пазарджик. 

