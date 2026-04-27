Надува се за 3 минути. Усеща се като истинско легло

Restform Max съчетава удобството на стандартно легло с практичността на надуваемо. Подходящо е за дома, за къмпинг, за почивка и за всеки момент, когато ви трябва комфортно място за сън и отмора.
- Комфорт като при стандартно легло
С удобната си височина и стабилна конструкция Restform Max създава усещане, близко до това на истинско легло.
- Готово само за около 3 минути
С включената електрическа помпа леглото се надува бързо и без излишни усилия.
- Стабилност през цялата нощ
40-те въздушни камери спомагат за по-равномерна опора на тялото и по-спокоен сън.
- Голям размер
Размерът 150 х 200 см осигурява достатъчно пространство за двама души.
- Интегрирана облегалка
Благодарение на вградената облегалка леглото е удобно не само за сън, но и за почивка, четене или гледане на телевизия.
- Вградени поставки за чаши
Поставките за чаши допълват усещането за комфорт и правят почивката още по-приятна.