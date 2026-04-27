Откриха мъртъв топ мениджър в Русия

Т оп мениджърът на "Яндекс" Сергей Лойтер е намерен мъртъв в Светлоярски район на руската Волгоградска област.

Тялото му е открито след като той и няколко други мъже излезли в река Волга по време на ужасна буря с малка моторна лодка. Според разследването те отишли за риба.

Тъстът на Лойтер, Александър Назаров, виден волгоградски бизнесмен и предприемач, президент на индустриално-търговската група BIS, също бил на лодката, предава V1.RU.

На сутринта на 24 април четирима отплавали по реката близо до село Громки. Около обяд същия ден е намерено тялото на Игор Прохоров, жител на Светлоярски район и личен шофьор на Лойтер.

"Починалият е открит с наранявания на главата. Предварителните данни сочат, че са се връщали и или са се преобърнали, или са се ударили в нещо. Той притежава две яхти, но са отишли ​​с малка рибарска лодка "Астраханка", каза източник от разследването пред V1.RU.

На 25 април са открити още двама изчезнали. Според източник на V1.RU, 42-годишният Сергей Лойтер, изпълнителен директор на отдела на Yango Group за изкуствен интелект, рекламни технологии и оптимизация за търсене в интернет, е бил сред тях. Тялото му в момента се транспортира до Москва.

Сергей е бил търговски директор в "Яндекс" от 2022 до 2024 г. През май 2024 г. той се прехвърля в международното подразделение на руския технологичен гигант Yango. Съдбата на Александър Назаров остава неизвестна. Според спасителите, издирването на тялото му все още продължава.