Камион блъсна 13-годишен велосипедист в Троян

Д ете на 13 години е пострадало при пътен инцидент с товарен автомобил в Троян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Произшествието е станало на 24 април около 17:00 часа, когато 43-годишен шофьор на товарен автомобил е ударил 13-годишен велосипедист, който се е движил срещу него в същото платно за движение.

В резултат на сблъсъка детето е получило счупване на предмишницата и е транспортирано за лечение в болница в Плевен, без опасност за живота.

Пробата за алкохол на шофьора е отрицателна, уточняват от полицията. По случая в Районното управление на МВР в Троян е образувано досъдебно производство, като работата продължава.

От началото на годината до момента в област Ловеч при пътни инциденти загиналите до 18-годишна възраст са двама, а ранените – 12, съобщава БТА, позовавайки се на ОДМВР – Ловеч. През изминалата година загиналите под 18 години също са двама, а ранените са общо 45.