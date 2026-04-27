СГП разследва съдия от ВАС за злоупотреба със служебно положение

В рамките на досъдебното производство ще бъде назначена комплексна експертиза

27 април 2026, 17:45
С офийска градска прокуратура образува досъдебно производство за престъпление по служба по сигнал за търговия с влияние. Прокуратурата бе сезирана на 24 април по данни от журналистическо разследване. 

Сигналът е за „евентуално договаряне и разпределяне на неправомерни имуществени облаги, търговия с влияние, злоупотреба със служебно положение и други съпътстващи престъпни прояви във връзка с дела, разглеждани от Върховния административен съд“. 

Сигналът е разпределен на наблюдаващ прокурор чрез системата за случайно разпределение на преписки и дела. 

След запознаване с данните в сигнала и в цитираното в него журналистическо разследване, с постановление от 27.04.2026 г. наблюдаващият прокурор образува досъдебно производство.

Предмет на разследване ще са обстоятелства, свързани с евентуално използване на служебно положение за набавяне на противозаконна облага. Ще бъдат извършени всички действия по разследване, необходими за цялостно изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона. Престоят разпити на свидетели и приобщаване на относимите справки и документи. В рамките на досъдебното производство ще бъде назначена комплексна експертиза, която да установи и дали записът на разговори, който се пресъздава в журналистическото разследване и в сигнала, е автентичен.

Разследването е възложено на следовател в СО-СГП.

