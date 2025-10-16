България

Единодушно: ВСС отхвърли идеята НС да тълкува текстове, свързани с и. ф. в съдебната власт

Според председателя на ВКС текстът е ясен и не са необходими допълнителни уточнения

Обновена преди 42 минути / 16 октомври 2025, 07:24
П ленумът на Висшият съдебен съвет единодушно отхвърли предложението да поискат от Народното събрание автентично тълкуване на промените в Закона за съдебната власт по отношение мандата на изпълняващ функциите в съдебната власт.

Според председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова текстът е ясен и не са необходими допълнителни уточнения. По думите ѝ в него е записано, че мандатът като и.ф. на тримата големи започва след влизането в сила на промените в Закона за съдебната власт.

Стефан Петров от Прокурорската колегия също е против да се питат депутатите, но с различни мотиви. Според него два пъти досега кадровиците са отправяли искане за тълкуване по различни поводи, но народните представители така и не са им отговорили. Ето защо няма смисъл да го правят и сега.

До тук се стигна, след като Прокурорската колегия разтълкува нормата като неприложима спрямо Борислав Сарафов, тъй като промените са влезли в сила, докато той вече е бил начело на обвинението.

А от Съдийската колегия решиха, че тя важи за председателя на Върховния административен съд, който също беше изпълняващ функциите след края на мандата си. На временния пост в началото на седмицата магистратите избраха Мариника Чернева.

Междувременно на брифинг пред сградата на ВСС депутатът от “Да, България” Надежда Йорданова заяви, че временно изпълняващи длъжности – като тази на главния прокурор, председателя на Върховния административен съд или Върховния касационен съд, не може да има в една правова държава.

"Именно затова е предвиден 6-месечен срок за временно изпълняване на тези функции. Той започва да тече от датата на влизане на закона в сила. Това е ясно от разпоредбите. Прилага се за всички случаи - както за бъдещите, така и за заварените. Няма нито едно изречение, което да отлага действието на закона. Настояваме членовете на ВСС да прилагат точно закона, а не да злоупотребяват с правото в името на неясни или задкулисни интереси", подчерта тя, цитирана от NOVA

По повод становището на Прокурорската колеги, че Борислав Сарафов е назначен, защото предходният мандат е бил прекратен предсрочно и това е тяхното основание да кажат, че става въпрос за заварено положение, Йорданова коментира: "В нея ясно е записано, че се прилага в случаи на изтекъл или предсрочно прекратен мандат. Предходният тълкувателен подход от страна на съда беше приложим само в конкретни казуси. Не може законът да казва едно, а в зависимост от това кой е конкретният човек, с оглед на кариерното му развитие - да бъде друго. Ако в преходните и заключителни разпоредби изрично беше записано, че те се прилагат и за вече съществуващи ситуации, можеше да се избегне този юридически спор, който в момента съществува". 

Източник: NOVA    
