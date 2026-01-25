Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко състояние

След сигнал за 100% увеличение на цените: НАП и КЗП на проверки в мебелни магазини

Д вете деца, които пострадаха след пожара в жилищна кооперация в центъра на София в нощта срещу събота, са в тежко състояние. Те са настанени в детската реанимация на "Пирогов".

Децата са в съзнание.

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца

При пожара пострада още едно дете, което е било прегледано и освободено, защото състоянието му не е налагало хоспитализация. Двама възрастни също са сериозно обгазени.

При пожара загина 41-годишна жена. Огънят е предизвикан от мъж с психически отклонения.

Миналата седмица майка и двете й дъщери загинаха при аналогичен пожар също в столицата. Според пожарникари двата случая са абсолютно идентични, тъй като жертвите допускат една и съща грешка, и се задушават при опит да се евакуират, предаде БНТ.

Само за януари пожарите в страната са 2800, с 500 повече в сравнение с миналата година.