Евакуираха луксозен мол след атака с мистериозно вещество, над 20 души са в болница в Токио

Н ад 20 души са откарани в болница, след като някой е напръскал неизвестно вещество в Токио, съобщиха властите.

Пожарната служба в Токио заяви, че 26 души внезапно са почувствали болки в гърлото и неразположение близо до луксозния търговски комплекс Ginza Six в града. Всички с изключение на един са били транспортирани в болница.

Според официалните лица се смята, че симптомите им са леки.

25 people reported coughing and throat irritation after a man allegedly sprayed an unknown substance inside Tokyo’s Ginza Six luxury mall.pic.twitter.com/QbOaZ7IUFu — Breaking911 (@Breaking911) May 25, 2026

Властите не уточниха какво е напръсканото вещество, но японският вестник „Йомиури“ съобщи, че полицията е открила следи от лютив спрей.

Юзо Цуда, 78-годишен жител на Токио, разказа, че е тръгнал към търговския комплекс, привлечен от суматохата, когато внезапно е почувствал болка в гърлото и е започнал да кашля.

Hazmat and emergency teams flooded #Tokyo’s #GinzaSix shopping complex after an unidentified substance was reportedly sprayed near an ATM. https://t.co/1WVUGNSCff — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) May 25, 2026

Той заяви пред Асошиейтед Прес, че болката в гърлото му е отшумяла около час по-късно, като добави, че не планира да ходи в болница.

Пожарникари и служители, носещи защитни костюми и маски за лице, бяха забелязани да помагат на хората на мястото на инцидента, като някои от тях бяха извеждани от търговския център.

Breaking News 🚨



Tokyo, Ginza



Poisonous odor reported at "GINZA SIX" in Ginza, Tokyo



More than 20 people have reported feeling unwell



Information suggests that two foreign men sprayed something. pic.twitter.com/1c08keaL2o — ちゃんほた🌸 (@hotahotasa45082) May 25, 2026

Десетки пожарни коли и линейки бяха паркирани пред сградата, а пътищата в района бяха временно затворени.

Властите съобщиха, че се води разследване.