Евакуираха луксозен мол след атака с мистериозно вещество, над 20 души са в болница в Токио

Н ад 20 души са откарани в болница, след като някой е напръскал неизвестно вещество в Токио, съобщиха властите.
Пожарната служба в Токио заяви, че 26 души внезапно са почувствали болки в гърлото и неразположение близо до луксозния търговски комплекс Ginza Six в града. Всички с изключение на един са били транспортирани в болница.
Според официалните лица се смята, че симптомите им са леки.
25 people reported coughing and throat irritation after a man allegedly sprayed an unknown substance inside Tokyo’s Ginza Six luxury mall.pic.twitter.com/QbOaZ7IUFu— Breaking911 (@Breaking911) May 25, 2026
Властите не уточниха какво е напръсканото вещество, но японският вестник „Йомиури“ съобщи, че полицията е открила следи от лютив спрей.
Юзо Цуда, 78-годишен жител на Токио, разказа, че е тръгнал към търговския комплекс, привлечен от суматохата, когато внезапно е почувствал болка в гърлото и е започнал да кашля.
Hazmat and emergency teams flooded #Tokyo’s #GinzaSix shopping complex after an unidentified substance was reportedly sprayed near an ATM. https://t.co/1WVUGNSCff— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) May 25, 2026
Той заяви пред Асошиейтед Прес, че болката в гърлото му е отшумяла около час по-късно, като добави, че не планира да ходи в болница.
Пожарникари и служители, носещи защитни костюми и маски за лице, бяха забелязани да помагат на хората на мястото на инцидента, като някои от тях бяха извеждани от търговския център.
Poisonous odor reported at "GINZA SIX" in Ginza, Tokyo
More than 20 people have reported feeling unwell
Information suggests that two foreign men sprayed something.
Десетки пожарни коли и линейки бяха паркирани пред сградата, а пътищата в района бяха временно затворени.
Властите съобщиха, че се води разследване.