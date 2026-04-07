Акция в Разградско: Намериха списъци с имена и парични суми, свързани със съмнения за изборна търговия

На контролно-пропускателните пунктове, съвместно с екипи на жандармерията, са проверени 242 превозни средства и 312 души

7 април 2026, 10:23
Акция в Разградско: Намериха списъци с имена и парични суми, свързани със съмнения за изборна търговия
Източник: ОД на МВР в Разград/БТА

С писъци с имена и парични суми, свързани със съмнения за изборна търговия, са намерени при полицейска акция в разградските села Дряновец и Дянково, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

В хода на специализираната полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите и конвенционалната престъпност служители на Районното управление в Разград са извършили процесуално-следствени действия в два търговски обекта.

Източник: ОД на МВР в Разград/БТА

В Дряновец е открит списък с имена на хора и изписани срещу тях парични суми. Подобни списъци са установени и в търговски обект в Дянково. При претърсванията са иззети веществени доказателства, свързани със съмнения за изборна търговия. По двата случая се водят досъдебни производства, посочват от ОД на МВР в Разград.

В рамките на акция за противодействие на битовата престъпност са установени случаи на незаконно добита дървесина на два адреса в Дряновец. Конфискувани са над шест кубика орех и цер без контролна горска марка и документи за произход. Констатирани са също нарушения на пътя, включително шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества.

Източник: ОД на МВР в Разград/БТА

На контролно-пропускателните пунктове, съвместно с екипи на жандармерията, са проверени 242 превозни средства и 312 души. Профилактираните от активния криминален контингент са 22.

Съставени са и 35 предупредителни протокола, допълват от ОД на МВР в Разград.

Източник: Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова    
<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

