Двама души са намерени мъртви в Стара планина

Двама души са открити мъртви в планината, но и при двата случая няма данни смъртта да е причинена от инцидент при планинарство.

Единият е 60-годишен мъж, намерен край Тъженското пръскало в Стара планина; медицински хеликоптер е отишъл на място и е констатирал смъртта. Другото тяло е открито под връх Ком.

Планинските спасители призовават за повишено внимание - туристите да планират достатъчно време, да носят вода и резервна батерия и да не тръгват сами. Условията за туризъм днес са добри.

Намериха телата на мъж и жена в Стара планина

Двама души са намерени мъртви в планината през изминалото денонощие, и при двамата причината не е свързана с инцидент при планинарство, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК.

В Стара планина, в района на Тъженското пръскало, е открито тялото на 60-годишен мъж. Медицински хеликоптер е отишъл на мястото, а екипът е констатирал смъртта. В местността под връх Ком е намерен друго тяло, като на този случай са се отзовали екипи на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха, че туристът, починал по време на преход под връх Ком, е на 51 години и е от Силистра.

Инцидентът е станал на 19 август около 14:38 часа.

Мъжът е изкачвал върха със свой познат, също от област Силистра. По време на почивка му прилошало и той загубил съзнание. Пристигналите на място екипи и служители на Районното управление в Берковица установили смъртта му. По тялото не са открити видими следи от насилие.

Тялото на починалия е транспортирано в болницата в Монтана за извършване на аутопсия. По случая е образувано досъдебно производство, като служители на Районното управление в Берковица изясняват причините за смъртта.

Екип на сектор „Специализирани оперативни дейности“ е оказал съдействие на Планинската спасителна служба при транспортирането на починалия турист от района под връх Ком в Стара планина, допълниха от полицията.

Поради засиления интерес към планинарството спасителите апелираха хората да си предвиждат достатъчно време за маршрутите, да си носят вода и резервна батерия, да не ходят сами или да държат в течение някого кога, къде се очаква да бъдат и на какво разстояние оттам са в момента. От ПСС добавиха, че условията за туризъм днес са много добри.