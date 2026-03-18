Морето у нас изхвърли две тела, едното - на гола жена

М орето изхвърли две тела в сряда сутрин. Тяло на гола жена е открито на плаж край Поморие. То е било забелязано от хора, излезли рано сутринта, за да спортуват.

Очевидци са подали сигнал на тел.112.

По тялото не са открити видими следи от насилие. Назначена е аутопсия, самоличността се установява.

Междувременно тяло на мъж изплува и в района на Кораборемонтния завод във Варна. По първоначална информация трупът е забелязан около един от плаващите докове, като сигналът е подаден в 8:32 часа от служители на обекта.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията, които са извършили оглед и са започнали работа по установяване на самоличността на мъжа и причините за смъртта.