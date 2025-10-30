България

Спряха ферибота Оряхово-Бекет заради ниското ниво на река Дунав

Трафикът е нормален на другите гранични преходи с Румъния

30 октомври 2025, 07:39
Спряха ферибота Оряхово-Бекет заради ниското ниво на река Дунав
Източник: iStock photos/Getty images

Ф ериботната платформа, обслужваща граничен преход Оряхово-Бекет няма да изпълнява курсове поради критичното (ниско) ниво на река Дунав. Работата му ще бъде възстановена при нормализиране нивото на реката. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

Трафикът е нормален на другите гранични преходи с Румъния. Поради основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. 

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.

На всички гранично контролно-пропускателни пунктове със Сърбия, Турция, Република Северна Македония трафикът е нормален. 

Източник: Таня Тодорова/БТА    
ферибот Оряхово Бекет Дунав
