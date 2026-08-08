8 август: Отдаваме почит на трима светци, кой има имен ден

Н а 8 август Православната църква почита паметта на свети Емилиан, Кизикски епископ, св. Мирон, епископ Критски и чудотворец, и св. Трендафил Загорски.

Денят е посветен на светци, останали в църковната история със своята вяра, твърдост и готовност да понесат изпитания в защита на християнските си убеждения.

Св. Емилиан – защитник на почитта към иконите

Св. Емилиан бил епископ на град Кизик – древен град в Мала Азия, разположен на южния бряг на Мраморно море.

Той живял във времето на византийския император Лъв V Арменец, известен с подкрепата си за иконоборството. В този период в империята отново се разгаря спорът за почитането на светите икони.

Императорската власт настоявала иконите да бъдат премахнати от храмовете, а духовниците, които отказвали да изпълнят заповедите, били преследвани.

Св. Емилиан не се подчинил на императорската заповед и отказал да осъди почитането на иконите. Заради позицията си бил изпратен на заточение заедно с други православни епископи.

Според житието му, когато бил призован да се откаже от почитането на светите образи, Емилиан заявил, че въпросите, свързани с вярата и църковния живот, трябва да бъдат решавани от Църквата, а не от светската власт.

„Ако тоя въпрос е църковен, както сам говориш, то нека се изследва според обичая в Църквата! От старо време църковните въпроси се изследват в църквите, а не в царските палати“, се казва в преданието.

Заради твърдостта си св. Емилиан прекарал около пет години в изгнание, където понесъл различни страдания и унижения.

Умира като изгнаник през 820 г., оставайки в църковната памет като изповедник на православната вяра.

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Св. Мирон – епископът чудотворец

На този ден Църквата почита и св. Мирон, епископ Критски, чудотворец.

Според църковното предание той живял на остров Крит и бил известен със своята доброта, смирение и милосърдие.

Още от младостта си Мирон водел благочестив живот и се отличавал с готовност да помага на нуждаещите се. След като бил избран за епископ, продължил да служи на хората и да проповядва християнските добродетели.

На него се приписват множество чудеса, заради което остава известен като чудотворец.

Църковното предание разказва, че св. Мирон доживял до дълбока старост, като до края на живота си продължил да се грижи за християните и да укрепва вярата им.

Св. Трендафил Загорски

На 8 август се почита и св. Трендафил Загорски.

Той е сред християнските мъченици, чиято памет се пази в православната традиция. Името му е свързано с мъченическа смърт в защита на християнската вяра.

На 8 август имен ден имат: Емил, Емилиян, Емилия, Емилияна, Мирон.

Името Емил е с латински произход и традиционно се свързва със значението „съперник“, „ревностен“, докато Мирон произлиза от гръцки и се свързва с думата за благовонно масло – миро.