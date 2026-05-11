Бивши министри на финансите ще заместват Гълъб Донев

Това са Людмила Костова Петкова и Росица Атанасова Велкова-Желева

11 май 2026, 15:55
С ъс заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на финансите са назначени Людмила Костова Петкова и Росица Атанасова Велкова-Желева. Това съобщиха от правителствената пресслужба.  

Петкова беше директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). В началото на 2025 година тя беше освободена от поста зам.-министър на финансите и назначена за директор на дирекция "Данъчна политика" в Министерството на финансите. Предложението за освобождаването ѝ дойде от тогавашния министър в кабинета „Желязков“ Теменужка Петкова.

Преди това тя беше служебен вицепремиер и министър на финансите в кабинетите на Димитър Главчев. 

Росица Велкова-Желева пък бе министър на финансите в кабинетите на Гълъб Донев през 2022 г. и през 2023 г.

Заместник-министри на финансите Назначения Людмила Костова Петкова Росица Атанасова Велкова-Желева
