"Диамант в небето", пилот на Airbus и майка на две деца - историята на Сафие Адемоглу от село Менгишево

"Не искам да бъда запомняна като жена пилот. Искам да бъда добър пилот. Точка."

29 ноември 2025, 11:55
"Диамант в небето", пилот на Airbus и майка на две деца - историята на Сафие Адемоглу от село Менгишево
Източник: iStock

М енгишево е едно от онези шуменски села, които живеят тихо, встрани от медийния шум. Но именно оттам тръгва историята на Сафие Адемоглу – момиче, което напуска България по време на възродителния процес и години по-късно се превръща в първата турска жена, управлявала колоса Airbus A380.

Семейството тръгва от България през 1989 г., носейки със себе си само най-важното – децата и надеждата. Родителите са земни, скромни хора, свикнали да разчитат на собствените си ръце.

Отглеждали животни, работили земята – не са търсили признание, но са давали пример. Тази устойчивост по-късно се превръща в най-важната опора за дъщеря им.

Като дете Сафие обичала да се катери по дърветата. Стояла там с часове, сякаш височината дава дъх. "Обичам да съм нависоко", казвала, когато я молели да слезе. На детската площадка най-любима била катерушката ракета: "Често си представях, че я управлявам. Просто исках да стана пилот".

След изселването семейството се установява в Истанбул. За едно дете това е сблъсък с шум, мащаб и непознат свят. Но небето е същото. А самолетите, които преминават над покривите, вече не изглеждат далечни – изглеждат като път.
Сафие завършва престижния Middle East Technical University (ODTU) със специалност "Икономика" и започва работа в банковия сектор. Животът изглежда сигурен, подреден и предвидим. Но мечтата за летене е по-упорита от всяка сигурност.

Идва денят, в който тя напуска офиса и заминава за Флорида, САЩ, за да учи пилотиране. Там инструкторите дават прякора Baby Pilot – не заради възрастта , а заради темпото, с което напредва. Следва завръщане в Турция и прием в Turkish Airlines, където започва на A320. Натрупаните часове и безупречната дисциплина я отвеждат до Emirates, а там – до гиганта Airbus A380.

Така Сафие Адемоглу влиза в историята като първата турска жена пилот на A380. Turkish Airlines посвещава късометражен филм – True Story of Success (от англ. "Истинска история за успеха"), гледан от над два милиона души. Медиите я цитират често, но една фраза се повтаря навсякъде:

"Не искам да бъда запомняна като жена пилот. Искам да бъда добър пилот. Точка."

Извън кабината Сафие е майка на двама синове – Джан и Ата. Съпругът - Гьокхан Тюркилмаз, стои до нея във всички решения, включително и тези, които я издигат на хиляди метри височина.

"Когато сваля униформата, ставам просто мама", казва тя, цитирана от "24 часа".

В Instagram профила си тя обобщава пътя си в няколко думи:

"Диамант в небето. Пилот на A380 и A320, бъдещ пилот на A350. Майка на Джан и Ата."

Любопитен детайл е, че в социалните мрежи тя използва и българското си име - София Найденова. Две имена, два свята - но една и съща жена.

А Менгишево – селото, което е оставила на 12-годишна възраст – живее тихо в спомените. Родителите често говорят за него.

А дали един ден Сафие ще заведе синовете си там, за да видят откъде е тръгнала?

Това знае само тя. Но едно е сигурно: Първият връх не е бил A380. Първият връх е било едно дърво в българско село.

И оттам започва всичко.

Източник: "24 часа"    
Сафие Адемоглу Жена пилот Airbus A380 Български корени Възродителен процес Мечта за летене История на успеха Менгишево Turkish Airlines Майка
