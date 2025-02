Airbus тества нов дизайн: Самолетни седалки на две нива

А виационният стартъп Chaise Longue обсъжда създаването на самолетни седалки на две нива – концепция, която стана сензационна в социалните мрежи и е толкова хвалена за иновативността си, колкото критикувана за опита да увеличи приходи за сметка на комфорта на пасажерите.

Chaise Longue обяви на 11 февруари, че "изследва някои концепции на ранен етап" в сътрудничество с авиационния гигант Airbus. Тази колаборация бележи важна стъпка в развитието на дизайна, който започна като студентски проект и сега може да се превърне в реалност.

New double decked economy class concept seat launched at @aix_expo what do you think? Is this the future of Economy Class? pic.twitter.com/phw5ecoulb