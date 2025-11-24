Дезинфекция на тротоари и улици във вилно селище "Елените"

О бщина Несебър съобщи на официалната си интернет страница, че е извършена дезинфекция на почистени тротоари и улици в района на вилно селище "Елените".

Източник: Община Несебър

Дейностите са изпълнени от служители на ОП "БКСО" при спазване на всички мерки за безопасност.

Според информацията от общината обработката е осъществена с професионална техника, предназначена за мащабни операции. Използван е препарат, съобразен с характеристиките на терена и изискванията за безопасност. Дезинфекцията е извършена след почистване на общинските площи.

Община Несебър уточнява, че ще продължи изпълнението на планираните мероприятия по дезинсекция, дератизация и дезинфекция на територията на населените места. При необходимост ще се извършват и извънредни обработки.

Какво установиха проверяващите на общината в Несебър?

Припомняме, че на 3 октомври 2025 г. поройни дъждове предизвикаха сериозни поражения във ваканционното селище. Тогава водната стихия отне живота на четирима души - трима мъже и жена. Институциите започнаха проверка за нередности при строителство в района.

Само преди дни дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) издаде заповед за премахване на незаконен строеж "Корекция на трасето (корито) на река Козлука и земни насипи" във в.с. "Елените".