Дете загина, затиснато от самоделно превозно средство

Инцидентът стана в дряновското село Пейна

9 септември 2025, 18:57
Дете загина, затиснато от самоделно превозно средство
Източник: БГНЕС

Д ете беше затиснато след падане от самоделно направено превозно средство в дряновското село Пейна. В резултат на това детето е загинало на място.

От МВР съобщиха пред NOVA, че инцидентът е станал около 15:00 часа във вторник. В момента на трагедията придружителите на детето са превозвали дърва с помощта на същото превозно средство.

Трагедия в Пловдив: Мъж загина, след като се заби с АТВ в гараж

По време на извършване на дейността превозното средство се преобърнало, а детето се озовало отдолу. То е било затиснато и починало на място.

Източник: NOVA    
дете Пейна
