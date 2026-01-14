Депутатите почетоха с минута мълчание паметта на Димитър Пенев

КЗП: 1600 сигнала за нарушения при еврото за една седмица

Н ародните представители почетоха паметта на футболната легенда Димитър Пенев с минута мълчание.

Бившият футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор почина на 3 януари. Два дни по-късно хиляди хора го изпратиха в последния му път.

Почина великият Димитър Пенев

Поклонението пред тленните останки на треньор номер 1 на България за 20-и век се състоя на Националния стадион „Васил Левски“, като да си вземат последно сбогом с него дойдоха редица бивши футболисти, спортни деятели, политици и фенове, на които Пенев донесе огромна радост с постиженията в забележителната си кариера.

Паметник на Димитър Пенев ще бъде издигнат в Борисовата градина до стадиона на ЦСКА

Във вторник стана ясно, че пред новия стадион на ЦСКА в „Борисовата градина“ ще бъде издигнат паметник на футболната легенда. Новината съобщи кметът на район "Средец" Трайчо Трайков в официалния си профил в социалните мрежи. Той уточни, че решението е взето на среща при столичния градоначалник Васил Терзиев с представители на "червения" клуб.