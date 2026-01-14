България

Депутатите почетоха с минута мълчание паметта на Димитър Пенев

Бившият футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор почина на 3 януари

14 януари 2026, 11:05
Пожар избухна в текстилно предприятие в Троян (ВИДЕО/СНИМКИ)

Пожар избухна в текстилно предприятие в Троян (ВИДЕО/СНИМКИ)
Костадин Костадинов поиска преосноваване на България

Костадин Костадинов поиска преосноваване на България
Ромската общност в България отбелязва Банго Васил

Ромската общност в България отбелязва Банго Васил
Честит Банго Васил: Политиците отправиха поздрави към ромската общност

Честит Банго Васил: Политиците отправиха поздрави към ромската общност
КЗП: 1600 сигнала за нарушения при еврото за една седмица

КЗП: 1600 сигнала за нарушения при еврото за една седмица
Отварят за скиори Витоша и Беклемето

Отварят за скиори Витоша и Беклемето
Седем защитени лешояди открити отровени в котленския Балкан

Седем защитени лешояди открити отровени в котленския Балкан
Грипът удари Варна - въвеждат противоепидемични мерки до 20 януари

Грипът удари Варна - въвеждат противоепидемични мерки до 20 януари

Н ародните представители почетоха паметта на футболната легенда Димитър Пенев с минута мълчание.

Бившият футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор почина на 3 януари. Два дни по-късно хиляди хора го изпратиха в последния му път.

Почина великият Димитър Пенев

Поклонението пред тленните останки на треньор номер 1 на България за 20-и век се състоя на Националния стадион „Васил Левски“, като да си вземат последно сбогом с него дойдоха редица бивши футболисти, спортни деятели, политици и фенове, на които Пенев донесе огромна радост с постиженията в забележителната си кариера.

Паметник на Димитър Пенев ще бъде издигнат в Борисовата градина до стадиона на ЦСКА

Във вторник стана ясно, че пред новия стадион на ЦСКА в „Борисовата градина“ ще бъде издигнат паметник на футболната легенда. Новината съобщи кметът на район "Средец" Трайчо Трайков в официалния си профил в социалните мрежи. Той уточни, че решението е взето на среща при столичния градоначалник Васил Терзиев с представители на "червения" клуб.

Източник: БГНЕС    
НС Димитър Пенев депутати почит
Последвайте ни
Президентът връчи втория мандат на ПП-ДБ, те го върнаха

Президентът връчи втория мандат на ПП-ДБ, те го върнаха

Европа прави всичко възможно да сключи сделка с Тръмп за Гренландия

Европа прави всичко възможно да сключи сделка с Тръмп за Гренландия

Късо съединение предизвика пожар в дом за възрастни хора в Кюстендил

Късо съединение предизвика пожар в дом за възрастни хора в Кюстендил

Доверието - начин на оцеляване или просто любов?

Доверието - начин на оцеляване или просто любов?

Предлагат 80 евро такса за регистрация на домоуправител

Предлагат 80 евро такса за регистрация на домоуправител

pariteni.bg
Kia разширява достъпните си предложения за Европа с K4 Sportswagon

Kia разширява достъпните си предложения за Европа с K4 Sportswagon

carmarket.bg
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Ексклузивно

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 5 часа
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Ексклузивно

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Преди 4 часа
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Ексклузивно

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 5 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Ексклузивно

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 4 часа

Виц на деня

Ако жена ти ти каже: "Прави каквото искаш", ти не прави нищо, дори не мигай.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Паметник на Димитър Пенев ще бъде издигнат в Борисовата градина до стадиона на ЦСКА

Паметник на Димитър Пенев ще бъде издигнат в Борисовата градина до стадиона на ЦСКА

България Преди 1 час

Бившият футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор Димитър Пенев почина на 80-годишна възраст на 3 януари

Скарлет Йохансон е детронирана като най-касова актриса на всички времена

Скарлет Йохансон е детронирана като най-касова актриса на всички времена

Любопитно Преди 1 час

Зоуи Салдана стана най-касовата актриса в историята, след като „Аватар: Огън и пепел“ събра 1,23 млрд. долара. Така тя изпревари Скарлет Йохансон по общи приходи от филмите си, сочат данни на Box Office Mojo

Голям пожар в Сливенско, горяха две къщи

Голям пожар в Сливенско, горяха две къщи

България Преди 1 час

Причината е късо съединение в електрическата инсталация на пристройката към едната от сградите

Номиниран за „Грами“ музикант е открит мъртъв в дома си

Номиниран за „Грами“ музикант е открит мъртъв в дома си

Свят Преди 1 час

Джон Форте е музикален талант, който пробива в началото на 20-те си години като участник в албума „The Score“ на Fugees, отличен с „Грами“

Снимката е илюстративна

„Еднократни агенти“: Как Русия използва украинци за атаки в ЕС

Свят Преди 1 час

Руски шпиони вербуват украинци чрез Telegram и онлайн платформи за палежи, вандализъм и саботаж в Европа

Зеленски призна за трудности в Украйна

Зеленски призна за трудности в Украйна

Свят Преди 2 часа

"Положението в момента навсякъде е трудно, но на фронта е най-тежко", обобщи той

Русия атакува родния град на украинския президент Володимир Зеленски

Русия атакува родния град на украинския президент Володимир Зеленски

Свят Преди 2 часа

В Киев и редица области в Украйна снощи бе обявена въздушна тревога

26-годишен иранец, арестуван по време на протестите, е първият осъден на смърт

26-годишен иранец, арестуван по време на протестите, е първият осъден на смърт

Свят Преди 2 часа

Случаят на Ерфан Солтани придобива известност като потенциално първата смъртна присъда в последната вълна от протести срещу иранския режим, ръководен от върховния лидер аятолах Али Хаменей

<p>Тръмп изпревари Байдън по едностранни въздушни удари</p>

При Тръмп за година САЩ нанесоха почти толкова удари, колкото при Байдън за цял мандат

Свят Преди 2 часа

При предишния президент - демократа Джо Байдън, САЩ са нанесли за четири години 694 въздушни удара

Антиправителствен протест в Иран

BBC: Авторитарните режими умират постепенно, после внезапно. А Иран?

Свят Преди 2 часа

Как умира един авторитарен режим? Както Ърнест Хемингуей казва за фалита – постепенно, после внезапно. Но Иран все още не е във внезапната фаза

Нов рекорд на бюджетния дефицит в САЩ през декември

Нов рекорд на бюджетния дефицит в САЩ през декември

Свят Преди 2 часа

Негативната тенденция се дължи на безпрецедентните разходи, раздути от промени в графика за превеждане на социални помощи и плащане на данъци

Омбудсманът и КЗП въвеждат „бърза писта“ за жалби на гражданите, свързани с еврото

Омбудсманът и КЗП въвеждат „бърза писта“ за жалби на гражданите, свързани с еврото

България Преди 2 часа

Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана

Русия пое контрола върху четири завода на датската компания "Рокуул"

Русия пое контрола върху четири завода на датската компания "Рокуул"

Свят Преди 2 часа

"Рокуул" е световен производител в производството на каменна вата

Делси Родригес

Социалната мрежа „Екс“ отново е достъпна във Венецуела

Свят Преди 2 часа

Кървава равносметка: Броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 500

Кървава равносметка: Броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 500

Свят Преди 3 часа

САЩ ще действат "много категорично", ако иранските власти започнат да екзекутират демонстранти, предупреди на този фон президентът Доналд Тръмп

Украинска атака с дронове нанесе щети в Ростов на Дон

Украинска атака с дронове нанесе щети в Ростов на Дон

Свят Преди 3 часа

Руско нападение остави без ток десетки хиляди абонати в родния град на Зеленски

Всичко от днес

От мрежата

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg

Защо котките имат процепи в ушите си

dogsandcats.bg
1

Отварят за ски Витоша и Беклемето

sinoptik.bg
1

Рекорден брой белоглави лешояди в България

sinoptik.bg

Още едно бебе на път: Любима двойка от „Един за друг“ очаква трето дете

Edna.bg

От екранна любов до публичен удар: Крис Нот се обърна срещу Сара Джесика Паркър с грозна нападка за наградта й "Златен Глобус"

Edna.bg

Реал Мадрид привлича нападател с 9 гола в 13 мача за Испания

Gong.bg

Григор Димитров ще тренира с Медведев

Gong.bg

ПП-ДБ получи и върна неизпълнен втория мандат

Nova.bg

Кран падна върху влак в Тайланд, 25 души загинаха (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg