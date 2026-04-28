България

Поредно заседание по делото "Дебора" в Пловдив

Подсъдим е бившият приятел на Дебора Михайлова – Георги Георгиев

28 април 2026, 08:57
Източник: БГНЕС

П оредно заседание по делото „Дебора“ се очаква във вторник в Пловдивския районен съд. Подсъдим е бившият приятел на Дебора Михайлова – Георги Георгиев.

На последното заседание пред съда показания дадоха свидетели, сред които и медицинско лице. Преди повече от две години и половина Георги Георгиев беше обвинен, че е упражнил насилие над приятелката си, като ѝ е нанесъл порезни рани с макетен нож. Срещу него има и повдигнато обвинение за закана за убийство към Дебора, припомня NOVA.  

Досега защитата на Георгиев е поискала 20 пъти отвод на съдебни състави в Пловдивския районен съд заради предполагаема предубеденост. Според адвокатите всички съдебни състави в Пловдив са предубедени, особено след като институцията беше осъдена за забавено правосъдие и трябва да изплати на Георгиев обезщетение от 500 евро.

Източник: NOVA    
дебора дело съд пловдив
Последвайте ни

biss.bg
dogsandcats.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

