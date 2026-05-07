Свят

ЕС и ЕП се споразумяха за облекчаване на правилата за изкуствения интелект

Страните решиха да забранят използването на приложенията за ИИ за създаване на дийпфейкове със сексуално съдържание без съгласието на хората

7 май 2026, 15:11
Източник: iStock photos/Getty images

Д ържавите от ЕС и законодателите от Европейския парламент постигнаха споразумение за облекчаване на знаковите правила за изкуствения интелект, включително и за отлагане на тяхното въвеждане, след натиск от страна на някои правителства и компании, предаде Ройтерс.

„Председателството на Кипър, представляващо Съвета, и преговарящите от Европейския парламент току-що постигнаха временна договореност по предложението, насочено към опростяване и улесняване на определени правила относно изкуствения интелект“, се казва в изявление на Кипър, който в момента е ротационен председател на ЕС.

Как ЕС ще регулира потенциално вредните въздействия на изкуствения интелект

Държавите членки на ЕС и преговарящите от Европейския парламент се договориха и да забранят използването на приложенията за изкуствен интелект за създаване на дийпфейкове със сексуално съдържание без съгласието на хората, съобщава кипърското председателство на Съвета на ЕС.

Критиците казват, че това смекчаване на някои правила за ИИ показва как Европа се поддава на натиска на големите технологични компании, отбелязва Ройтерс.

ЕС с първия по рода си закон за изкуствения интелект

Временната сделка, която трябва да бъде формално одобрена от правителствата на ЕС и Европейския парламент през следващите месеци, беше постигната след девет часа преговори.

„Днешното споразумение по Закона за изкуствения интелект значително подкрепя нашите компании, като намалява повтарящите се административни разходи“, заяви Марилена Рауна, заместник-министър по европейските въпроси на Кипър. 

Промените в Закона за изкуствения интелект, който влезе в сила през август 2024 г. и който съдържа ключови елементи, прилагани на етапи, са част от усилията на Европейската комисия да опрости редица нови цифрови правила.

Страните от ЕС се споразумяха за правила, регулиращи изкуствения интелект

Това опростяване последва оплаквания от бизнеса за припокриващи се регулации и бюрократични пречки, които затрудняват конкурентоспособността на европейските компании  пред американски и азиатски компании от бранша.

Правителствата на страните от ЕС и законодателите се споразумяха да отложат правилата за високорискови ИИ системи, като тези, свързани с биометрия или критична инфраструктура и правоохранителни органи, за 2 декември 2027 г., вместо първоначалния срок за влизането им в сила на 2 август тази година.

Те също така се споразумяха да изключат машините от обхвата на Закона за ИИ, тъй като те вече са подчинени на секторни правила, отстъпвайки на натиска на бизнеса.

ЕС въвежда регулации за изкуствения интелект

Задължителен воден знак за ИИ генерирано съдържание ще се прилага от 2 декември.

Правилата на ЕС за ИИ, предизвикани от опасения относно въздействието на технологията върху деца, работници, компании и киберсигурността, все още се считат за най-строгите в света, дори след тези промени.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
ЕС Изкуствен интелект Закон за ИИ Регулации Споразумение Отлагане на правила Дийпфейкове Воден знак Високорискови ИИ системи Европейски парламент
