Руски удари: Пет жертви, 11 ранени в Сумска област

П етима души загинаха, а единадесет бяха ранени в украинската Сумска област в резултат на руски удари през изминалото денонощие, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на Националната полиция на Украйна.

Едната от жертвите е мъж, който е загинал след като е стъпил на руска мина.

През целия ден населените места в Сумски, Шосткински, Охтирски и Конотопски район бяха подложени на вражески обстрел, посочва агенцията.

⚡️Russian attacks kill at least 13, injure 54 across Ukraine over past day.



Russian attacks killed 13 people and injured 54 others across Ukraine over the past day, with Sumy city authorities declaring May 7 a day of mourning.

В град Суми загинаха две жени, а седем души бяха ранени. Нанесени са щети по многоетажна жилищна сграда, медицинско заведение, детска градина и търговски обект. Един човек загина и един беше ранен, след като дрон порази превозно средство. В няколко други населени места бяха повредени частни домове, автобус, трактор, телевизионно оборудване, образователна институция, превозни средства и друга гражданска инфраструктура.

Ръководителят на регионалната военна администрация в Сумска област Олег Григоров каза, че сутринта руски дрон е ударил автомобил в община Степановка и той се е възпламенил, но шофьорът не е бил вътре в този момент, което е спасило живота му. Според Григоров мъжът е ранен и е хоспитализиран.

Вчера руските сили отново извършиха въздушна атака в Сумска област, при което двама служители на детска градина загинаха, а седем души бяха ранени.