Украински дронове удариха рафинерия на "Лукойл" в Перм

У краинска атака с дронове порази днес петролната рафинерия на компанията "Лукойл" в град Перм, съобщи командващият силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди в "Телеграм", цитиран от Ройтерс.

Украйна удари гигантска петролна рафинерия в Русия

След атаката губернаторът на Пермския край в Русия Дмитрий Махонин съобщи, че при нападението е пострадал мъж, предаде ТАСС.

"В Пермския муниципален окръг бяха нанесени щети също и на административна сграда. При удара беше ранен мъж, на когото се оказва необходимата медицинска помощ", написа губернаторът в социалното приложение "Телеграм".

Махонин посочи, че са били нанесени поражения и по многоетажна жилищна сграда, но няма жертви.

Град Перм се намира на около 1600 километра от границата с Украйна.