България

Кои ваксини са безплатни у нас

НЗОК заплаща ваксини по няколко национални програми

26 септември 2025, 06:50
Кои ваксини са безплатни у нас
Източник: БТА

В аксинацията предпазва от разпространението на сериозни болести, които застрашават не само здравето, но и живота ни. Затова да се ваксинираме срещу тях е отговорност не само към себе си, но и към семейството, приятелите и колегите ни, съобщи pariteni.bg.

НЗОК заплаща ваксини по няколко национални програми

Съгласно Националния рамков договор за медицинските дейности 2023-2025 г. (НРД), НЗОК заплаща  ваксини по национални програми и дейностите по поставянето им, както следва:

► ваксини срещу ротавирусните гастроентерити, осигуряващи изпълнението на Националната програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2022 – 2025 г. Основна целева група за имунизация: деца от 6-седмична възраст до горна възраст съгласно кратката характеристика на прилаганата ваксина;

► ваксини срещу сезонния грип и срещу пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст, осигуряващи изпълнението на Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023 – 2026 г.

► ваксини срещу човешки папилома вирус, осигуряващи изпълнението на Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025 – 2030 г.

Какво е новото в Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (hpv) 2025 - 2030 г.?

Освен за момичета, Програмата вече е насочена и към момчета.

► Право на безплатна имунизация имат момичета на възраст от 10 до 14 г. включително (преди навършване на 15 г.), което удължава възможността за поставяне на ваксина с една година.

► От 2025 г. и момчетата могат да се ваксинират безплатно срещу HPV, като за периода 2025-2028 г. ще се осигуряват ваксини за момчета от 10 до 13 г., а в периода 2029-2030 г. ще бъдат включени и 14-годишните момчета.

► Освен това от 2026 г. до 2028 г. обхватът ще бъде още по-разширен и в него ще бъдат включени момичета на възраст 15-17 г., а през последните две години на действието на програмата (2029-2030) ще могат да се имунизират и жени на възраст 18-21 г.

Какво включва тази програма

С Решение на Министерския съвет, на 09.04.2025 г. бе приета Национална програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025-2030 г. С тази програма се цели  промяна в мисленето, че профилактиката е приоритет. Когато се говори за първична профилактика или ваксинопрофилактика на HPV инфекции и заболявания, става дума за спасени човешки животи.  HPV причинява почти 5% от всички онкологични заболявания при жените и мъжете по света. Около 40 типа HPV заразяват лигавичния епител, като 18 от тях могат да причинят рак – високорискови (онкогенни) типове HPV.

Чрез Програмата се осигурява безплатна ваксинация (ваксина и нейното прилагане) за момичета на възраст 10-14 г. и на момчета на възраст 10-13/14 г.

Предвидено е поетапно увеличаване на възрастовата група при момичетата до достигане през 2029 г. на 21-годишни жени.

Ваксината, която се осигурява по Програмата, е срещу най-честите причинители на ракови заболявания и брадавици – типове – 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58.

За изграждане на ефективна защита всяко момиче, момче или жена от целевите групи на Програмата следва да получи необходимия брой приеми, като при деца до 14 г. включително се поставят две дози от ваксината с интервал между приемите от поне 6 месеца, а при по-големите лица – 3 дози от ваксината с интервал между първи и втория – 2 месеца и между втория и третия – поне 4 месеца.

Ваксинацията има важна роля за намаляване на честотата на рак, причинен от инфекции. Чрез разширяване на ваксинационния обхват на ваксинация срещу HPV се осъществява първична профилактика не само на рака на маточната шийка, но и на други HPV свързани онкологични заболявания.

Кой поставя ваксините по националните програми

Общопрактикуващите лекари, работещи по договор с НЗОК за оказване на първична извънболнична помощ (ПИМП), поставят ваксините на лица от тяхната пациентска листа, заявили желание, в изпълнение на договорите си с НЗОК за оказване на ПИМП (в тези договори има изрични клаузи за поставяне на ваксини по национални програми, както и за заплащането им от НЗОК).

Относно изпълнението на Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025-2030 г. освен общопрактикуващите лекари, работещи по договор с НЗОК за оказване на първична извънболнична помощ (ПИМП), безплатна имунизация може да се извърши и от специалист, работещ по договор с НЗОК за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) по пакетите „Детски болести“ и „Акушерство и гинекология“.

Кога имунизацията се счита за завършена

Имунизацията се счита за завършена след прилагане на дозите, посочени в кратките характеристики на продуктите.

Къде да намерите информация за поставените ви ваксини

► Един от най-лесните начини да разберете какви ваксини са Ви поставени е чрез електронното пациентско досие. То съдържа информация за всички извършени имунизации и е достъпно онлайн чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК. За достъп до досието е необходимо да използвате квалифициран електронен подпис, уникален код за достъп (издаден в РЗОК) или персонален идентификационен номер от НАП.

► Лесен достъп до медицинската си информация имате и чрез приложението Е-здраве. То се достъпва чрез електронен подпис или осъществяване на сдвояване между приложението и телефона Ви, което извършват служителите в офисите на РЗОК, РЗИ и „Информационно обслужване“ ЕАД.

Къде родителите да намерят информация за поставените ваксини на децата им

Родителите или настойниците могат да получат достъп до информацията за извършените имунизации на своите деца отново чрез електронните пациентски досиета.

Източник: pariteni.bg    
Ваксинация НЗОК Национални ваксинационни програми Ваксина срещу HPV Профилактика на рак Безплатни имунизации Ротавирусни гастроентерити Грип и пневмококови инфекции Ваксинация на деца Електронно пациентско досие
Последвайте ни

По темата

Есента е тук – облаци и дъжд в петък

Есента е тук – облаци и дъжд в петък

26 септември: Денят, в който един руснак спаси живота ни

26 септември: Денят, в който един руснак спаси живота ни

Инфлацията „изяде“ част от ръста на заплатите

Инфлацията „изяде“ част от ръста на заплатите

Дронове затвориха за втора поредна нощ летището на датския град Олборг

Дронове затвориха за втора поредна нощ летището на датския град Олборг

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Коцето и Емрах си спретнаха гонка, похвалиха се в социалките (видео)

Коцето и Емрах си спретнаха гонка, похвалиха се в социалките (видео)

carmarket.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 1 ден
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 1 ден
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спирам? – Ако и вие не знаете, значи сме двама…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Желязков: България е една от най-динамичните и перспективни икономики в Югоизточна Европа

Желязков: България е една от най-динамичните и перспективни икономики в Югоизточна Европа

България Преди 21 минути

Премиерът запозна представителите на американския бизнес с предимствата на страната ни като инвестиционна дестинация

Трети опит за кворум: Депутатите се събират на редовно заседание

Трети опит за кворум: Депутатите се събират на редовно заседание

България Преди 35 минути

Те трябва да изслушат годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация

Военното разузнаване на Дания не откри откъде са дроновете

Военното разузнаване на Дания не откри откъде са дроновете

Свят Преди 8 часа

Според разузнаването: Рискът от руски саботаж в Дания е висок

Трима участници ще се борят за оставане в “Игри на волята” утре вечер

Трима участници ще се борят за оставане в “Игри на волята” утре вечер

Любопитно Преди 8 часа

Капитанът на Феномените Ръждавичка помилва зъболекаря Лъчезар

Словения забрани на Нетаняху да влиза в страната

Словения забрани на Нетаняху да влиза в страната

Свят Преди 9 часа

Словения, която е държава членка на ЕС, миналата година призна палестинската държава

Паркирането в София: Предлагат приходите от зоните да се разпределят между СО и ЦГМ

Паркирането в София: Предлагат приходите от зоните да се разпределят между СО и ЦГМ

България Преди 9 часа

Идеята е 60% от парите да се връщат в общината и районните администрации

Силяновска пред ООН: Договорът с България не съдържа конституционни промени

Силяновска пред ООН: Договорът с България не съдържа конституционни промени

Свят Преди 10 часа

По думите ѝ в света започва „нова геополитическа ера”

Премиерът Желязков отговори на критиките на Бойко Борисов

Премиерът Желязков отговори на критиките на Бойко Борисов

България Преди 10 часа

Премиерът се срещна с президента на Meta по глобални въпроси

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 11 часа

Съквартирантите ще трябва да посочат кой искат да напусне социалния експеримент

Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата

Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата

България Преди 12 часа

Плановете на правителството са цялата сума от над 12 милиарда лева да бъде получена до август догодина

Космическа ескалация между Германия и Русия

Космическа ескалация между Германия и Русия

Свят Преди 12 часа

Писториус: Русия и Китай бързо разшириха възможностите си за водене на война в космоса

Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

Свят Преди 12 часа

Георгиева ще продължи да бъде временно отстранена от длъжност за срока на дисциплинарното производство

Калин Стоянов: Радев отново публично направи опит да всява смут

Калин Стоянов: Радев отново публично направи опит да всява смут

България Преди 13 часа

Усилията на правителството да решава проблемите на хората видимо изнервят президента, пише депутатът от „ДПС-Ново начало”

Насилие между ученички, унижаваха момиче

Насилие между ученички, унижаваха момиче

България Преди 13 часа

Агенция за закрила на детето се е самосезирала

<p>България победи САЩ на Световното по волейбол</p>

България е на полуфинал на Световното след драматичен обрат срещу САЩ

Свят Преди 14 часа

Българският национален отбор успя да обърне мача, след като губеше с 2:0 гейма

Русия се нуждае от пари за войната. И вдига данъците

Русия се нуждае от пари за войната. И вдига данъците

Свят Преди 14 часа

Руските власти вдигат данъците, макар че бяха обещали да не го правят поне до 2030

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg

Как да осигурим безопасността на котката при излизания на открито

dogsandcats.bg
1

Спасиха ранено мече в Смолянско

sinoptik.bg
1

Първи полъх на есента

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 26 септември, петък

Edna.bg

Дневен хороскоп за 26 септември, петък

Edna.bg

Левски ще опита да си върне първото място срещу Локо Пд

Gong.bg

В Турция: футболист удари съотборник, изгониха го (видео)

Gong.bg

Жълт код за опасно силен вятър в части от България

Nova.bg

Мъск срещу Безос: Битката за бъдещето на човечеството в Космоса(СНИМКИ)

Nova.bg