Израелски въздушен удар уби сина на главния преговарящ от "Хамас" за бъдещето на Газа

Азам ал Хая е починал от раните си

7 май 2026, 14:34
Източник: AP/БТА

П ри израелски въздушен удар е загинал синът на Халил ал Хая, главния преговарящ от страна на палестинската въоръжена групировка "Хамас" в преговорите с посредничеството на САЩ, за бъдещето на ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на висш представител на групировката. Агенцията отбелязва, че това става в момент, когато в Кайро се водят преговори с лидерите на "Хамас" за гарантиране на примирието с Израел. 

Азам ал Хая, чийто баща е един от лидерите на "Хамас", е починал от раните си, получени снощи при израелска атака, съобщи висшият представител на групировката Басим Наим. Той е четвъртият загинал при израелски удари син на лидера на "Хамас" в изгнание. 

Израелските сили не са отговорили за момента на искане за коментар. 

Хилил ал Хая, който има седем деца, и бил обект на множество израелски опити да бъде убит. При израелски удар в Доха миналата година, насочен срещу ръководството на "Хамас", загина един от синовете му. Тогава самият Халил ал Хая оцеля. Още двама от синовете му са убити при предишни израелски нападение срещу него през 2008 г. и 2014 г. 

В интервю за базираната в Катар телевизия "Ал Джазира" след атаката снощи, преди да бъде обявена смъртта на сина му Азам, Ал Хая обвини Израел, че се опитва да подкопае усилията на посредниците да прокарат плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за ивицата Газа, за който отговаря т. нар. "Съвет за мир". 

"Тези ционистки атаки и нарушения ясно показват, че окупационните сили не желаят да спазват нито примирието, нито първата фаза (от споразумението)", заяви Ал Хая. 

Снощи петима души бяха убити при израелски удари на различни места в ивицата Газа, съобщиха пред Франс прес службата за гражданска защита и болници в палестинската територия. Четирима от тях са били убити в град Газа при два отделни удара, уточниха за АФП от две болници. Още един човек е убит, а 17 са ранени в южната част на анклава, западно от Хан Юнис, казаха от болница "Насър". 

Според медиците сред убитите е полковник от контролираните от “Хамас” полицейски сили. 

Не става ясно дали синът на Хилил ал Хая е пострадал при същите израелски удари снощи. 

Източник: БТА/Симеон Томов    
